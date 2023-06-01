В День защиты детей, 1 июня, в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы родились четверняшки - это второй случай в этом столетии и в истории больницы, когда в одной молодой семье одновременно рождаются четверо малышей.
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ В ЭТОМ СТОЛЕТИИ ⟩ В День защиты детей в таллиннском роддоме родились четверняшки
Три мальчика и одна девочка появились на свет в четверг днем и находятся под наблюдением педиатров родильного дома больницы.
Детей принимал гинеколог доктор Ференц Ширко, руководитель перинатального центра Ида-Таллиннской центральной больницы, который наблюдал за развитием четверни на протяжении всей беременности. «Дети родились недоношенными, но с хорошими показателями - 1,4-1,8 кг», - сказал доктор Ширко.
Мать четверняшек Ирина чувствует себя хорошо, семья рада рождению детей. «Дети здоровы, а это главное. Есть имена для троих детей, но имени одного мальчика нет», - добавляет отец Григорий. Семья родом из Ида-Вирумаа, но живет в Таллинне. В их семье уже есть два ребенка.
В 2017 году в Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые в Эстонии четверняшки. Всего в 2022 году в Ида-Таллиннской центральной больнице родилось 3293 ребенка, в том числе 58 близняшек.