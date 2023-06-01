Обстрелы Шебекино: в Белгородской области готовятся к эвакуации целого города

Первые сотни беженцев привезли в «Белгород-Арену», спортивно-развлекательный комплекс в Белгороде. По сообщениям местных СМИ, там покинувшие Шебекино и окрестности будут зарегистрированы, а затем их начнут развозить в места временного размещения.

«Нам в дом попали»

Накануне корреспондент Би-би-си связался с местной жительницей Марией (имя изменено). Она рассказала, что ранее уже отправила из города маму и сына, подальше от обстрелов.

Куда именно уехали ее мать и ребенок, Мария не уточнила, но сказала, что с этим их семье помогли власти. «Наши власти очень помогают - и губернатор, и глава Шебекино. Именно они и предоставили место, куда вывезли [маму с сыном]», - рассказала она.

Сама она при этом оставалась в городе: «Работа, кто семью кормить будет?» Но при этом призналась, что в Шебекино ей оставаться страшно.

«Нам в дом попали», - на следующий день, в четверг 1 июня, рассказала Мария корреспонденту Би-би-си. Только после этого она приняла решение уехать. На данный момент она находится в безопасности, но где именно, уточнять не стала.

«Перекладными путями жителей вывозят»