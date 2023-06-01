Отчет: зарплаты госслужащих заметно выросли

Согласно годовому отчету государственной службы Эстонии за 2022 год, в прошлом году средняя зарплата госслужащего составляла 2138 евро, а сотрудника местного самоуправления - 1821 евро. При этом средняя зарплата в Эстонии составляла 1685 евро.

В 2021 году в государственном секторе произошло резкое повышение зарплат, причем повышение зарплат госслужащих оказалось выше среднего повышения заработной платы в Эстонии. Самое большое повышение получили сотрудники спецслужб - полиции, тюрем, спасателей и действующих военнослужащих, доходы которых увеличились в среднем на 14,7 процента.

В то же время отставание по зарплате руководителей и ведущих специалистов увеличилось по сравнению с частным сектором, сказала руководитель отдела государственной службы Министерства финансов Юлле Харак.

Высокая текучесть

Несмотря на то, что зарплата значительно выше, чем в среднем по Эстонии, текучесть кадров в государственных учреждениях очень высокая и в среднем достигает более 16 процентов. Добровольная текучесть составляет более 10 процентов.

«Нанять сотрудников стало труднее, особенно в тех областях, где государственный сектор конкурирует с частным сектором», - сказала Харак. В прошлом году провалилась почти четверть открытых конкурсов на вакансию.

Количество сотрудников сократилось

Численность государственных служащих в прошлом году сократилась почти на полтысячи человек и составила 2,8 процента от всего трудоспособного населения.

«Количество сотрудников сократилось в органах государственной власти, в основном в сфере управления Министерства внутренних дел и финансов, но увеличилось в органах местного самоуправления», - сказала Харак. Больше всего увеличилось количество работников в муниципалитетах Таллинна и его окрестностей.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, кризисы, которые следовали один за другим, увеличили количество рабочих часов в государственном секторе.

«Несмотря на то, что кризисы сменяли друг друга, в результате реорганизации внутренней работы в государственных учреждениях и самоуправлениях стало на 489 человек меньше», - сказал Вырклаэв.

До 1 июля все министры должны представить предложения по сокращениям в своих сферах ведения, чтобы их можно было учесть при планировании нового государственного бюджета.