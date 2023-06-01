ФОТО ⟩ Серьезное ДТП: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб на месте

Кроме водителя в машине никого не было.

«Непосредственно перед аварией наблюдательный участник дорожного движения сообщил в Центр тревоги о том, что по дороге едет автомобиль с неровной скоростью и совершает подозрительные маневры. Полиция сразу же начала искать водителя, но, к сожалению, через несколько минут водитель врезался в дерево», - пояснил участковый Тарво Ныгесмяэ.

Хотя ДТП предотвратить не удалось, участковый еще раз подчеркнул, насколько важно замечать опасные ситуации и опасных участников дорожного движения и сообщать о них, ведь так мы можем сохранить жизнь самого водителя и других участников дорожного движения.

Личность погибшего мужчины устанавливается. Также в ходе экспертизы будет установлено, был ли водитель трезв.

Авария произошла на прямом участке дороги с хорошей видимостью недалеко от заправочной станции Пикасилла в сторону Вильянди. Peugeot двигался в сторону Рынгу из Вильянди, но вдруг неожиданно свернул на встречную полосу и протаранил переднюю часть березы, которая росла у дороги.