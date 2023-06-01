«Новости в 7» за 1 июня: итоги заседания правительства, в какой защите нуждаются дети, грандиозные замыслы флориста и гала-концерт праздника «Славянский венок»

Сегодня в выпуске:

- Оппозиция в парламенте продолжает бомбардировать кабинет министров многочисленными запросами, что нарушает привычный темп работы правительства. Что сегодня обсуждалось на заседании в Доме Стенбока и каким еще темам была посвящена традиционная пресс-конференция — в репортаже нашего корреспондента.

- Новости по стране: ущерб от сильнейшего пожара в Таллинне составил несколько миллионов евро, как с сегодняшнего дня автомобилистам ездить в Россию и какие синоптические рекорды были отмечены в минувшем мае?

- День защиты детей — не просто праздник, но также и повод для того, чтобы поговорить о проблемах в сфере воспитания, образования и охраны прав ребенка. Какова ситуация в Эстонии и на что стоит обратить внимание родителям и педагогам, выясняла наша корреспондент

- Хотя погода не радует теплом, календарное лето наступило, а значит, пора переключаться на более яркие тона как в одежде, так и в эмоциях. Наша съемочная группа побывала на мероприятии, которое зарядило отличным настроением и поразило великолепием нарядов гостей

- Международная панорама: как сделка года в американском конгрессе спасла мировую экономику от углубления кризиса, смогла ли Северная Корея запустить первую в своей истории космическую ракету и кадры из охваченной огнем канадской провинции

- Эстонский Союз русских просветительных и благотворительных обществ отмечает в этом году столетие со дня своего создания. Украшением юбилейного сезона стал грандиозный гала-концерт традиционного фестиваля национальных культур «Славянский венок», который посетила наша корреспондент