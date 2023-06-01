Россия купается в индийских рупиях, к которым не имеет никакого отношения

По оценке Bloomberg, в настоящее время в иностранных банках России находится более 147 миллиардов долларов в различных валютах. К тому же в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию - 2-3 миллиарда долларов в рупиях ежемесячно, - к которым россияне не имеют никакого отношения из-за санкций и ограничений.

«Причина - резкое увеличение объемов поставок нефти из России, - заявила член президиума Ассоциации российских экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. - На фоне увеличения продаж нефти признаков увеличения импорта других товаров в Россию не наблюдается».

Положительное сальдо торгового баланса России с Индией в первом квартале составило 14,7 миллиарда долларов. Однако переговоры между странами о возможном использовании денег зашли в тупик, что затрудняет будущее их бурно развивающейся односторонней торговли.

Приоритетом Индии является содействие более широкому использованию рупия в международных расчетах. Центральный банк предложил странам, которым платят за товары в рупиях, инвестировать в местные ценные бумаги, включая государственные облигации. Интерес к этому предложению изначально вялый.

Индийские официальные лица, знакомые с деталями переговоров и говорившие на условиях анонимности, сообщили Bloomberg, что один из способов разрешить ситуацию для России - направить свои рупии на индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в инфраструктуре.