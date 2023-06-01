Россия купается в индийских рупиях, с которыми ничего не может сделать

Однобокие торговые отношения с Индией ежемесячно приносят в Россию несколько миллиардов долларов от экспорта нефти. Хоть они и хранятся в индийских банках, потратить их Россия не может.
По оценке Bloomberg, в настоящее время в иностранных банках России находится более 147 миллиардов долларов в различных валютах. К тому же в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию - 2-3 миллиарда долларов в рупиях ежемесячно, - к которым россияне не имеют никакого отношения из-за санкций и ограничений.
«Причина - резкое увеличение объемов поставок нефти из России, - заявила член президиума Ассоциации российских экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. - На фоне увеличения продаж нефти признаков увеличения импорта других товаров в Россию не наблюдается».
Положительное сальдо торгового баланса России с Индией в первом квартале составило 14,7 миллиарда долларов. Однако переговоры между странами о возможном использовании денег зашли в тупик, что затрудняет будущее их бурно развивающейся односторонней торговли.
Приоритетом Индии является содействие более широкому использованию рупия в международных расчетах. Центральный банк предложил странам, которым платят за товары в рупиях, инвестировать в местные ценные бумаги, включая государственные облигации. Интерес к этому предложению изначально вялый.
Индийские официальные лица, знакомые с деталями переговоров и говорившие на условиях анонимности, сообщили Bloomberg, что один из способов разрешить ситуацию для России - направить свои рупии на индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в инфраструктуре.
Однако единственным приемлемым для россиян вариантом является использование валюты третьих стран, такой как китайский юань или дирхам ОАЭ, в сделках с Индией. До соглашения пока далеко, так как Россия не имеет большого права голоса в переговорах, ведь найти альтернативных покупателей нефти агрессора вместо Индии очень сложно.
Ни российское правительство, ни Центробанк, ни МИД Индии не пожелали комментировать этот вопрос.
В то же время российский экономист Александр Исаков заявил, что, поскольку страна не может найти альтернативного импортера нефти аналогичного калибра, экспортеры и банки все чаще принимают расчеты в рупиях: «Это позволяет России поддерживать приток нефти, но превращает твердую валюту в дефицит, ослабляет рубль и повышает инфляцию».
Кроме того, в течение нескольких месяцев после вторжения в Украину, российские домохозяйства и предприятия перевели миллиарды долларов в иностранные банки, а рубль ослаб почти на одну пятую по отношению к доллару в этом году.
Поскольку часть иностранных доходов сейчас находится в других странах, давление на рубль может усилиться, поскольку все меньше и меньше доходов от экспорта конвертируются в российские рубли.
Несбалансированность внешней торговли сигнализирует Кремлю о том, как мало у них на самом деле переговорной силы на перераспределенном нефтяном рынке, где Индия и Китай покупают безумное количество дешевой российской нефти. Это также показывает, почему отказ России от западных валют по-прежнему сопряжен с риском.