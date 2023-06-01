Бассейн, соляная камера и сауна: в Нарве строят детский сад

В капсулу времени краеугольного камня детского сада мэр Нарвы Катри Райк, директор детского сада «Красная шапочка» Хели Адамович, главный архитектор Маркус Каасик и руководитель строительного проекта Ehitustrust AS Вейко Селистэ поместили различные памятные вещи. Гостей на церемонии приветствовали дети подготовительной группы детского сада «Красная шапочка», которые исполнили две песни на эстонском языке.

Новое здание спланировано на шесть групп - четыре обычных и две ясельных, которые будут посещать до 128 детей. Среди прочего, в здании нового детского сада будет построен бассейн, соляная камера и сауна. В рамках спортивных уроков бассейн смогут посещать ученики эстонской государственной школы.