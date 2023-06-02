Восьмилетний сын легендарного финского спортсмена установил мировой рекорд

В воскресенье 8-летний Джими метнул 400-граммовое копье на рекордное расстояние в 35,97 метра. По данным Школы легкой атлетики Сейняйока, это рекорд для этой возрастной группы, кроме того, это стало и неофициальным мировым рекордом в его возрастной группе.

Неофициальным мировым рекордом это стало из-за того, что мировые рекорды официально не регистрируются в отношении детей моложе 17 лет.

В настоящее время Питкямяки тренирует финского копьеметателя Оливера Хеландера и ранее заявлял, что не давит на сына, чтобы тот продолжил его карьеру.

«Я дал несколько рекомендаций, и он хорошо им следовал. Да, его интересует этот вид спорта", - признался он.