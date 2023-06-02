Восьмилетний сын легендарного финского спортсмена установил мировой рекорд

Сын легендарного финского копьеметателя Теро Питкямяки, Джими, пошел по стопам отца и установил мировой рекорд.
В воскресенье 8-летний Джими метнул 400-граммовое копье на рекордное расстояние в 35,97 метра. По данным Школы легкой атлетики Сейняйока, это рекорд для этой возрастной группы, кроме того, это стало и неофициальным мировым рекордом в его возрастной группе.
Неофициальным мировым рекордом это стало из-за того, что мировые рекорды официально не регистрируются в отношении детей моложе 17 лет.
В настоящее время Питкямяки тренирует финского копьеметателя Оливера Хеландера и ранее заявлял, что не давит на сына, чтобы тот продолжил его карьеру.
«Я дал несколько рекомендаций, и он хорошо им следовал. Да, его интересует этот вид спорта", - признался он.
Питкямяки — легендарный финский легкоатлет, завоевавший золото на чемпионате мира 2007 года в Осаке. Кроме того, он завоевал одну бронзовую медаль на Олимпийских играх. Его личный лучший результат был 91,53.