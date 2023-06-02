Марис Тетсманн дошла до бронзового матча на этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука

Тетсманн набрала 660 очков в квалификационных соревнованиях и после предварительных раундов заняла 11-е место. В поединках, которые стартовали 01 июня, эстонка в первом туре встретилась с хорваткой Лаурой Юриш, над которой Тетсманн одержала победу со счетом 146:120. Во втором круге соперницей Марис была турчанка Ирмак Юксель, которую Марис Тетсманн победила с результатом 142:137.

Благодаря этому Марис Тетсманн вышла в четвертьфинал, где ее соперницей также стала турецкая лучница Хазаль Бурун, которую эстонка обыграла со счетом 141:139. Соперницей Марис в полуфинале стала сильнейшая спортсменка из Люксембурга Мария Школьна, которой эстонка уступила со счетом 141:146.

Марис так прокомментировала свое выступление:

«Приехать на эти соревнования было очень правильным решением. Такой дуэли в Эстонии не увидишь. В целом я довольна своим сегодняшним выступлением, некоторые моменты были не такими, как хотелось, но ничего не поделаешь. Я очень рада, что дошла до медального матча. Жду субботних соревнований».

Тренер Марис Тетсманн, Маарика Яэтма, отметила, что спортсменка получает здесь большой опыт.