Ее жизни может угрожать опасность: полиция объявила в розыск 66-летнюю Тамару

Тамара ушла из больницы утром 31 мая. У нее нет с собой ни мобильного телефона, ни денег. Здоровье и жизнь женщины могут быть в опасности.

Полиция искала женщину в Раквере, а также по месту ее жительства в Тапа, но безрезультатно.

Рост Тамары – 160 см, она плотного телосложения. У нее седые волосы. В момент ухода из больницы на ней были коричневая водолазка и серые рейтузы. Она ушла без обуви.