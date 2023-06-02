Пт, 2.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Ее жизни может угрожать опасность: полиция объявила в розыск 66-летнюю Тамару

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пропавшая Тамара.
Пропавшая Тамара. Фото: Politsei

Полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 66-летней Тамары, которая ушла из Раквереской больницы и не вернулась.

Тамара ушла из больницы утром 31 мая. У нее нет с собой ни мобильного телефона, ни денег. Здоровье и жизнь женщины могут быть в опасности.

Полиция искала женщину в Раквере, а также по месту ее жительства в Тапа, но безрезультатно.

Рост Тамары – 160 см, она плотного телосложения. У нее седые волосы. В момент ухода из больницы на ней были коричневая водолазка и серые рейтузы. Она ушла без обуви.

Полиция просит всех, кто видел Тамару или располагает информацией о месте ее нахождения, позвонить по номеру 112.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх