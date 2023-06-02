В Таллинне в пятницу стартуют Дни Старого города

Открытие фестиваля начнется в 19:00 на главной сцене у церкви Нигулисте. После приветственных слов мэра Таллинна состоится концерт соул-певицы Риты Рэй. Завершится день на главной сцене концертом Духового оркестра ТТУ, передают организаторы.

Лейтмотив Дней Старого города в этом году "Свежий взгляд" привлекает внимание к устойчивому городскому пространству, экологичности и общественной культуре, поэтому программа подготовлена ​​в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, работающими в районе и обществом Старого города, которое объединяет жителей.

По словам старейшины Кесклинна Таллинна Моники Хауканымм, важно ценить историческое культурное наследие старого города. «Старый город — это не только городское пространство с атмосферой истории, но прежде всего человеческая преемственность. Однако Дни Старого города — это традиция, которая раскрывает эту преемственность в увлекательной и разнообразной форме для всех нас», — сказала Хауканымм.

«Каждый год у Дней Старого города есть руководящий принцип, которым в этом году является "Свежий взгляд". Культурное наследие, включенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо сохранить, но мир меняется, и, безусловно, стоит действовать в направлении старого города, чтобы он стал местом встречи новаторских и прогрессивных идей. Надеюсь, многие горожане и гости издалека приедут в выходные дни в старый город, чтобы вместе подумать над этими вопросами», — добавила Хауканымм.

В общей сложности программа Дней Старого города включает более 300 мероприятий, в том числе разнообразную концертную программу с участием музыкальных коллективов Regatt, Сисси, Яарек Касар и Яан Пехк, Duo Ruut, Мари Юрьенс, Littorina Saxophone Quartet, Духовой оркестр ТТУ, Estonian Voices и Вайко Эплик & Eliit и др. Кроме того, в программе десятки экскурсий и туров по паркам и музеям старого города, развлечения для всей семьи можно найти в традиционной деревне и в детской зоне Lahela.

Дни старого города продлятся с пятницу и до вечера воскресенья. Подробная программа опубликована на сайте мероприятия.