Finnair дает украинцам 95% скидку на авиабилеты в Финляндию

Национальный перевозчик Finnair предлагает скидку 95% для граждан Украины на авиабилеты в Хельсинки из четырех городов при полете до 30 сентября 2023 года, пишут «Деловые ведомости».
Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону из аэропортов Кракова, Будапешта, Праги и Варшавы в Хельсинки. При этом, уточняет авиакомпания, скидка не действует на рейсе AY1144 Варшава-Хельсинки.
Также в Finnair поясняют, что скидка применяется к основной цене билета без учета аэропортовых сборов, спецпредложение для украинцев действует только для перелета в одну сторону.
Скидочная программа уже действует, для ее получения нужно воспользоваться кодом UKRAINE95 при покупке билета на сайте авиакомпании, а при регистрации в аэропорту потребуется предъявить документ – украинский паспорт или свидетельство о рождении.