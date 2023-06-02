Finnair дает украинцам 95% скидку на авиабилеты в Финляндию

Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону из аэропортов Кракова, Будапешта, Праги и Варшавы в Хельсинки. При этом, уточняет авиакомпания, скидка не действует на рейсе AY1144 Варшава-Хельсинки.

Также в Finnair поясняют, что скидка применяется к основной цене билета без учета аэропортовых сборов, спецпредложение для украинцев действует только для перелета в одну сторону.