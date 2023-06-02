Фото ⟩ Президент Эстонии посетил Киев и рассказал о маленькой Маше, приехавшей в Таллинн из Бучи

Президент Эстонии открыл организованный супругой президента Украины Еленой Зеленской виртуальный форум Международного дня защиты детей, девиз которого «Семья для каждого ребенка». Кроме него на открытии выступили омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум.

Алар Карис с местной и эстонской делегациями. Фото: Raigo Pajula / Vabariigi Presidendi Kantselei

«Уже 15 месяцев повседневную жизнь украинских детей определяет чудовищная агрессия России. Бесчисленные авиаудары разрушили школы и детские сады, унесли жизни сотен детей и будущее сотен тысяч. Все войны крадут у детей их будущее и поэтому всегда ведутся против детей. Международный день защиты детей мог бы стать счастливым днем ​​празднования с музыкой и играми повсюду, но, к сожалению, война в Украине отбирает праздничное настроение», - сказал президент Карис.

Глава государства подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы вернуть детей, которые были депортированы из Украины или разлучены со своими семьями, и сослался на мнение членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, что депортация украинских детей имеет признаки геноцида. «Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, защита и забота должны быть обеспечены для тех детей, чья жизнь затронута военным конфликтом. Ребенок должен иметь право быть ребенком, а также право отдыхать, играть и заниматься другими любимыми делами».

Наш Сипсик рядом с другими игрушками у мемориала погибшим детям. Фото: Raigo Pajula / Vabariigi Presidendi Kantselei

Карис сказал, что в настоящее время в Эстонии детский сад или школу посещают около 10 000 украинских детей, и рассказал о судьбе Маши, приехавшей в Таллинн из Бучи в прошлом году. «По словам Маши, ее детство закончилось в день начала войны. И самое тяжелое для беженцев - это осознание того, что они уже никогда не вернутся к той жизни, которая была у них до войны. Маша счастлива в Эстонии, но все равно чувствует, что не имеет на это права, когда в Украине страдает столько детей», - сказал президент Карис в День защиты детей во время своего выступления на форуме.