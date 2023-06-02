Пенсионерка из Авинурме, чей дом был продан с аукциона из-за долга перед государством в несколько десятков евро, держится мертвой хваткой за хутор.

Хотя у недвижимости новый владелец, срок добровольного выселения из хутора прошел и спасать уже нечего, бывшая владелица хутора Нугиснийду Зинаида Юнгхольц и двое ее детей в последний день мая не изменили своих намерений: они не собираются никуда уходить.

«Не заходите! Мы не разрешаем! Бог вас накажет! Убирайтесь отсюда! Я здесь хозяйка», - кричит Юнгхольц людям, стоящим за забором.