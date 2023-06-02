Партии до сих пор не рассчитались с долгами за избирательные кампании

Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) считает, что порядок оплаты образовавшихся у политических партий долгов важнее, чем факт их наличия.
Председатель ERJK Лииза Овийр (СДПЭ) сообщила Postimees, что после последнего заседания комиссии все политические партии попросили предоставить обзор своего финансового положения и долгов. Выяснилось, что все политические партии не погасили долги, возникшие в результате предвыборной кампании, но ответы двух политических сил – «Отечества» и Партии правых – по мнению комиссии, не были исчерпывающими. Поэтому им были заданы дополнительные вопросы, чтобы узнать, как планируется ликвидировать долги, связанные с избирательной кампанией.