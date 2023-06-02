Культурный транзит Эстония – Болгария: дань памяти человеку, сблизившему в своем творчестве две страны

Автор пьесы, знаменитый британский драматург Дэвид Эдгар так оценил увиденное им на сцене: «Определенно, это лучшая постановка на иностранном языке, которую я видел и одна из лучших из всех». Великолепную и очень непростую в постановке «Пятидесятницу» Младен Киселов взял, наверное, и потому, что его, болгарина, события, происходившие в вымышленной Эдгаром маленькой балканской стране, кровно волновали.

Понятие «синергия» в выставочной экспозиции раскрывается как взаимодействие режиссуры, сценографии и драматургии, а творческий опыт такого взаимодействия подтверждает возможность взаимопонимания между различными культурами. В этом спектакле автор, режиссер и художник затронули основополагающие вопросы генезиса европейской художественной культуры и, в целом, цивилизации, вышедшей из колыбели Средиземного моря. Западноевропейская цивилизация формировалась во взаимодействии и борьбе за первенство с культурами Православного Востока и Высокой Порты. Этот процесс вылился во множество неразрешимых противоречий, постоянно порождавших политическую нестабильность и войны. А они, в свою очередь, привели к проблеме беженцев, которые борются за свои жизни и безопасность, ищут пристанища но как трудно им вписаться в незнакомый культурно-политический ландшафт. Постановка «Пятидесятницы» еще в 2012 году показала средствами театра то, что стало сегодня реальностью...