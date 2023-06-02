В этом году исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося болгарского режиссера Младена Киселова (1943 – 2012). Последние годы его творческой биографии были вплотную связаны с театральной жизнью Эстонии. Его постановки в тартуском театре «Ванемуйне», в Таллинском городском театре, в Эстонском драматическом театре стали значительными событиями в сценическом искусстве нашей страны; так их воспринимали и специалисты, и публика.
Культурный транзит Эстония – Болгария: дань памяти человеку, сблизившему в своем творчестве две страны
Последней работой режиссера стала постановка «Пятидесятница» (Nelipüha) в Эстонском драматическом театре.
Автор пьесы, знаменитый британский драматург Дэвид Эдгар так оценил увиденное им на сцене: «Определенно, это лучшая постановка на иностранном языке, которую я видел и одна из лучших из всех». Великолепную и очень непростую в постановке «Пятидесятницу» Младен Киселов взял, наверное, и потому, что его, болгарина, события, происходившие в вымышленной Эдгаром маленькой балканской стране, кровно волновали.
Спектакль был признан лучшей постановкой 2012 года в Эстонии и удостоен награды за лучшую режиссуру. Художественное оформление было отмечено Государственной премией. Этому спектаклю и памяти Младена Киселова посвящен международный выставочный проект «СИНЕРГИЯ. КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНЗИТ ЭСТОНИЯ – БОЛГАРИЯ». Автор проекта – художник-сценограф спектакля Владимир Аншон.
Понятие «синергия» в выставочной экспозиции раскрывается как взаимодействие режиссуры, сценографии и драматургии, а творческий опыт такого взаимодействия подтверждает возможность взаимопонимания между различными культурами. В этом спектакле автор, режиссер и художник затронули основополагающие вопросы генезиса европейской художественной культуры и, в целом, цивилизации, вышедшей из колыбели Средиземного моря. Западноевропейская цивилизация формировалась во взаимодействии и борьбе за первенство с культурами Православного Востока и Высокой Порты. Этот процесс вылился во множество неразрешимых противоречий, постоянно порождавших политическую нестабильность и войны. А они, в свою очередь, привели к проблеме беженцев, которые борются за свои жизни и безопасность, ищут пристанища но как трудно им вписаться в незнакомый культурно-политический ландшафт. Постановка «Пятидесятницы» еще в 2012 году показала средствами театра то, что стало сегодня реальностью...
На ретроспективной выставке представлены эскизы декорации, фотографии спектакля и моменты репетиций. Проект включен в летнюю программу Государственного института культуры и Культурного центра «Дворец» в Балчике (Болгария). С 6 по 19 июня выставка пройдет в Каменном зале резиденции румынской королевы Марии Эдинбургской («Тихое гнездо»). Затем, по приглашению софийского «Театра 199», она переедет в столицу Болгарии Софию и с 23 по 30 июня будет демонстрироваться в выставочном зале Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия.
Таллинский зритель сможет увидеть часть экспозиции этой выставки в галерее Русского театра в начале нового театрального сезона. Макет декорации останется в Болгарии, а видео спектакля будет храниться в фонде Болгарской Национальной Библиотеки. Проект осуществляется благодаря поддержке Капитала культуры и Эстонского драматического театра. Особая часть экспозиции посвящена парку и дворцу Кадриорг, дирекции которых также поддержали проект. Выставка объединила два уникальных дворцово-парковых комплекса: Балчик и Кадриорг, став своеобразным представительством столицы Эстонии Таллинна в туристическом и культурном центре Болгарии.