Для столичной молодежи организованы бесплатные летние тренировки

В понедельник, 12 июня, откроется серия летних тренировок на свежем воздухе, целью которых является организация спортивного досуга для детей и молодежи в возрасте от 7 до 26 лет во время летних каникул. Для столичных ребят участие в летних тренировках бесплатное.
В рамках летних тренировок занятия волейболом, баскетболом, футболом и катанием на самокатах проведут опытные тренеры.
Бесплатные тренировки будут проходить еженедельно с 12 июня по 31 августа на спортивных площадках в районах Кесклинн, Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ и Ласнамяэ , продолжительность тренировки ориентировочно 1,5 – 2 часа. На них приглашают всех заинтересованных ребят, опыт занятий спортом не требуется. Тренеры будут проводить регистрацию участников на месте.
Подробная программа и дополнительная информация ЗДЕСЬ (на эстонском языке).
Таллиннский департамент культуры и спорта организует летние тренировки для молодежи в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования уже четвертый год.