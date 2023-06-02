Для столичной молодежи организованы бесплатные летние тренировки

В понедельник, 12 июня, откроется серия летних тренировок на свежем воздухе, целью которых является организация спортивного досуга для детей и молодежи в возрасте от 7 до 26 лет во время летних каникул. Для столичных ребят участие в летних тренировках бесплатное.