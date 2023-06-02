ЮРИСТ ⟩ Эстония становится полицейским государством?

Американцы часто спрашивают меня, почему я живу в Эстонии.

Не потому, что мне не нравилась Америка. Наоборот, я родился в Америке и был счастлив и доволен своей жизнью там. Я отвечаю, что история, культура и люди Эстонии создают во мне чувство доверия к этой стране, которого нет больше нигде. Тем более, что я связан с Эстонией по материнской линии. Мой дедушка-эстонец, который был мэром Вильянди в 1930-х годах, не считал ни одного эстонца своим врагом. Такое же отношение я унаследовал от дедушки.

Поэтому я очень чувствителен к тому, как эстонский силовой аппарат использует свою власть. В маленькой стране, где все друг друга знают, можно было обойтись без тяжелой руки, тем более без жесткой и запугивающей полицейской тактики. Тем более, что мы дистанцировались от тоталитарного советского прошлого и нынешнего кошмара путинской России по ту сторону границы. Я считаю, что в Эстонии нас устраивает культурная норма: лучше общение, меньше принуждения.