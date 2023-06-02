ЮРИСТ ⟩ Эстония становится полицейским государством?

Можно было подумать, что Прийт Хумал угрожал государственной безопасности, был пойман при попытке бегства с огромными суммами денег или угрожал чьей-то жизни и безопасности. Но нет. Насколько я понимаю, КаПо подозревает, что он, возможно, нарушил правила процедуры, когда не взял самоотвод по делу, находящемуся на рассмотрении городского собрания. Пока, насколько мне известно, нет никаких доказательств коррупции или обогащения, связанных с тем, что Прийт Хумал не отказался от самоотвода.
Может быть, здесь есть вещи, которых я не знаю. Если это так, я с нетерпением жду, чтобы узнать о них. Но если нет, я бы спросил, почему власти считают такое обращение необходимым или целесообразным? И кто несет ответственность за их решения и действия? Если они окажутся злоупотреблением властью, уйдут ли виновные со своих постов, как это пришлось сделать Прийту Хумала?
Давайте поместим вещи в контекст. Прийт Хумал – известный в Тарту человек. Я его знаю. Никто не считает, что у него криминальные наклонности. Чтобы оправдать жестокое обращение по отношению к нему, нам нужно было бы доказать, что мы ошибались, доверяя ему. Если этого не сделать, мой рассказ не о Прийте Хумале. Скорее, речь идет о том, как все могло выйти из-под контроля, и риск того, что это станет моделью поведения, вызывает беспокойство.
Наверное, стоит вспомнить, что много лет назад в Беларуси к власти пришел г-н Лукашенко с обещанием избавить страну от коррупции.