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Для эстонцев гонка чемпионата мира на Сардинии завершилась, не успев начаться

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Грегор Йеэтс.
Грегор Йеэтс. Фото: Gregor Jeets/Facebook

На ралли Сардинии Грегор Йеэтс (22 года) и Тимо Таниэль (34 года) должны были выйти на второй в сезоне этап чемпионата мира по ралли, но на старт эстонский экипаж так и не вышел.

По словам специализирующегося на раллийных гонках журналиста Рауно Пальтсера, гонку пришлось отменить по состоянию здоровья.

Йеэтс и Тааниэль должны были участвовать в зачете Rally2 на Hyundai i20 N. Первый этап сезона чемпионата мира прошел три недели назад в Португалии. Тогда уже в середине первого дня начались проблемы, из-за чего пришлось продолжать в системе суперралли. В итоге в своем классе они заняли 23 место.

Таким образом, помимо Оття Тянака и Мартина Ярвеоя, на Сардинии можно будет поболеть еще за двух эстонцев. В зачете Rally2 примут участие Георг Линнамяэ (штурман британец Джеймс Морган) и Роберт Вирвес (штурман португалец Хьюго Магалаэш).

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