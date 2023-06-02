Для эстонцев гонка чемпионата мира на Сардинии завершилась, не успев начаться

Йеэтс и Тааниэль должны были участвовать в зачете Rally2 на Hyundai i20 N. Первый этап сезона чемпионата мира прошел три недели назад в Португалии. Тогда уже в середине первого дня начались проблемы, из-за чего пришлось продолжать в системе суперралли. В итоге в своем классе они заняли 23 место.