Для эстонцев гонка чемпионата мира на Сардинии завершилась, не успев начаться

На ралли Сардинии Грегор Йеэтс (22 года) и Тимо Таниэль (34 года) должны были выйти на второй в сезоне этап чемпионата мира по ралли, но на старт эстонский экипаж так и не вышел.
По словам специализирующегося на раллийных гонках журналиста Рауно Пальтсера, гонку пришлось отменить по состоянию здоровья.
Йеэтс и Тааниэль должны были участвовать в зачете Rally2 на Hyundai i20 N. Первый этап сезона чемпионата мира прошел три недели назад в Португалии. Тогда уже в середине первого дня начались проблемы, из-за чего пришлось продолжать в системе суперралли. В итоге в своем классе они заняли 23 место.
Таким образом, помимо Оття Тянака и Мартина Ярвеоя, на Сардинии можно будет поболеть еще за двух эстонцев. В зачете Rally2 примут участие Георг Линнамяэ (штурман британец Джеймс Морган) и Роберт Вирвес (штурман португалец Хьюго Магалаэш).