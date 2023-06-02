Знаменитый боец Александр Усик участвовал в сражении против оккупантов

«Поехал туда, взял из Нью-Йорка и поехал 155-м туда, б***ь, по оркам. Из танка бил. Лез ползком, по нему стреляли, а он стрелял из танка. Я это знаю точно. Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверьте мне. Видео нет. Б***ь, танк нормальный. С дулом. Это было, когда он ездил в Нью-Йорк. Это село такое. Он просто поехал к пацанам. Но этого видео, как он стрелял из танка, нет. Я знаю, что это было точно», – рассказал Федецкий.