Знаменитый боец Александр Усик участвовал в сражении против оккупантов

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий поделился подробностями пребывания Александра Усика на передовой, передает Sport24.tv.ua. Чемпион мира по боксу овладел еще одной военной специальностью.
В конце апреля чемпион мира по боксу Александр Усик посетил передовую защитников Украины. Топ-боксер не только поддержал воинов на опасных участках фронта, но и передал «привет» оккупантам из миномета.
Бывший игрок «Карпат» и «Днепра» Артем Федецкий рассказал, что Александр Усик во время визита в Донбасс также стрелял по российским захватчикам из танка. События происходили вблизи поселка Нью-Йорк.
«Поехал туда, взял из Нью-Йорка и поехал 155-м туда, б***ь, по оркам. Из танка бил. Лез ползком, по нему стреляли, а он стрелял из танка. Я это знаю точно. Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверьте мне. Видео нет. Б***ь, танк нормальный. С дулом. Это было, когда он ездил в Нью-Йорк. Это село такое. Он просто поехал к пацанам. Но этого видео, как он стрелял из танка, нет. Я знаю, что это было точно», – рассказал Федецкий.
Отметим, что Александр Усик не пиарился во время поездки на фронт. Фотографиями и видео, на которых запечатлен боксер, делились украинские военные.