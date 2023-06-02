Опять? Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир подскочила в очередной раз

В мае в Таллинне было совершено 929 сделок с квартирами, что на 32% больше, чем в апреле. Средняя цена за квадратный метр увеличилась на 7,7% до 3207 евро, а медианная цена – на 8,2% до 2995 евро.

«Если помимо квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то всего в мае в Таллинне было заключено 1178 сделок купли-продажи недвижимости, что почти на 35% больше, чем в апреле.

Если сравнить первые пять месяцев текущего года (когда было заключено всего 4 379 сделок) с аналогичным периодом прошлого года (всего 5 367 сделок), то снижение активности сократилось до 18%. Вместе с восстановлением активности уменьшается и давление на цены», - прокомментировал рыночную ситуацию исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Несмотря на то, что в этом году аналитики прогнозируют в Эстонии экономический спад, кажется, что его влияние на цены на жилые помещения в столице в основном уже пройдено. Пока у людей есть работа, а банки дают кредиты на покупку нового жилья, уверенность покупателей будет расти вместе с ростом заработной платы, и нет причин ожидать существенного изменения направления этой тенденции», - сказал Мартин Вахтер.

«Если в первые месяцы года большая часть продаж осуществлялась в основном на вторичном рынке в сегменте относительно недорогих объектов, то теперь восстанавливается интерес и к новостройкам. Преимуществом новостроек является более высокий энергетический класс, что, в свою очередь, дает преимущества в получении банковских кредитов», - пояснил Вахтер.

Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в столице в мае составила около 235 миллионов евро, что на 38% больше, чем в апреле, и на 4% больше, чем в мае 2022 года.