Измайлова возглавит комиссию Рийгикогу вместо Тамма, подозреваемого в незаконной вырубке леса

«В свете Закона о климате важно, чтобы председатель комиссии по окружающей среде смог мог полностью посвятить себя законотворческой работе и привлечению заинтересованных групп, среди которых представлены как лесоперерабатывающая промышленность, так и волонтерские природоохранные организации», - обосновал необходимость замены Тамма председатель фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас.

По его словам, Зюлейха Измайлова является политиком нового поколения, который идеально подходит для достижения таких содержащихся в коалиционном соглашении цедей, как осуществление зеленого поворота и продвижение экономики замкнутого цикла и зеленой экономики.

«Тармо сейчас нужно привести в порядок собственные дела, а у нас во фракции теперь появилась автор климатической программы нашей партии, которая является признанным лидером в вопросах окружающей среды», - пояснил Рейнаас. Департамент окружающей среды возбудил в отношении Тамма производство о проступке, чтобы прояснить ситуацию с вырубкой леса, происходящей на принадлежащих Тамму участках в деревне Кясму.

Зюлейха Измайлова на выборах в Рийгикогу баллотировалась в Таллинне, в избирательном округе, объединяющем части города Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне.

Измайлова попала в парламент после отказа от мандата Йоханны-Марии Лехтме, ранее отстраненной от должности члена правления НКО «Слава Украине».

Партия утвердит назначение Измайловой на пост пресдедателя комиссии на собрании фракции в понедельник.

Postimees 17 марта писал, что председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде, лесопромышленник Тармо Тамм («Ээсти 200»), подозревается в незаконной вырубке леса и конфликте интересов. Сообщалось, что Тамм нашел возможность осуществить вырубку леса на территории, находящейся под природоохранной защитой.

«Я не вижу никакой проблемы!», - заявил тогда Тамм, добавив, что не собирается покидать пост главы комиссии по окружающей среде. Так же самая комиссия, через которую проходят все законопроекты, связанные с окружающей средой, включая и касающиеся лесной промышленности, планировала включить Тамма в совет Центра инвестиций в окружающую среду (KIK). Соответствующий законопроект был направлен в Рийигикогу. KIK занимается распределением миллионов евро в виде финансовой поддержки, в том числе - и лесоперерабатывающим предприятиям.