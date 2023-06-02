КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Слезам банков верить не хочется

Повышение налога с оборота ставит эстонские предприятия гостиничного сектора в положение неравной конкуренции с соседними государствами и может повлечь за собой существенно снижение числа туристов. Представители банков предсказывают негативное влияние на финансовый сектор запланированного повышения подоходного налога.

В течение последних пяти лет для банков действует авансовый подоходный налог на уровне 14 процентов, который нужно платить со всей заработанной прибыли. Если представители других видов бизнеса должны платить подоходный налог только с той части прибыли, что освобождена от выплаты дивидентов, то банки платят с дивидентов подоходный налог в том же объеме, что и все другие предприятия, но плюс к этому - еще и упомянутые выше 14 процентов.

Когда вводили этот 14-процентный подоходный налог для банков, тогда многие предупреждали, что данная мера снизит мотивацию банков к увеличению собственного капитала за счет прибыли, что предоставляло бы банкам возможности расти и выдавать больше кредитов. В сделанном же месяц назад Банком Эстонии обзоре финансового сектора было подтверждено, что собственные капиталы банков находятся на высоком уровне, а прибыльность банков - велика, что означает, что банки в случае необходимости справляются с большими потерями по кредитам. В то же время в обзоре подчеркивалось, что в повышении процентной ставки должны были бы принять участие и вкладчики, чего до сих по существу не происходило.