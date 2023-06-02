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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Слезам банков верить не хочется

Postimees
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Swedbank. Снимок иллюстративный.
Swedbank. Снимок иллюстративный. Фото: Ints Kalnins
  • Собственные капиталы эстонских банков находятся на высоком уровне
  • Банки работают с прибылью
  • Финансовый сектор не должен злоупотреблять своей особой ролью

Принятие запланированого правительством законопроекта о налоговых изменениях повлияет на работу многих секторов бизнеса, включая туризм и финансовый сектор. Против повышения налогов выступают все, однако остатется вопрос, кто льет настоящие, а кто - крокодильи слезы.

Повышение налога с оборота ставит эстонские предприятия гостиничного сектора в положение неравной конкуренции с соседними государствами и может повлечь за собой существенно снижение числа туристов. Представители банков предсказывают негативное влияние на финансовый сектор запланированного повышения подоходного налога.

В течение последних пяти лет для банков действует авансовый подоходный налог на уровне 14 процентов, который нужно платить со всей заработанной прибыли. Если представители других видов бизнеса должны платить подоходный налог только с той части прибыли, что освобождена от выплаты дивидентов, то банки платят с дивидентов подоходный налог в том же объеме, что и все другие предприятия, но плюс к этому - еще и упомянутые выше 14 процентов.

Когда вводили этот 14-процентный подоходный налог для банков, тогда многие предупреждали, что данная мера снизит мотивацию банков к увеличению собственного капитала за счет прибыли, что предоставляло бы банкам возможности расти и выдавать больше кредитов. В сделанном же месяц назад Банком Эстонии обзоре финансового сектора было подтверждено, что собственные капиталы банков находятся на высоком уровне, а прибыльность банков - велика, что означает, что банки в случае необходимости справляются с большими потерями по кредитам. В то же время в обзоре подчеркивалось, что в повышении процентной ставки должны были бы принять участие и вкладчики, чего до сих по существу не происходило.

Кроме того, крупные банки относятся к клиентам на разных рынках по-разному, и эстонский потребитель находится в плохом положении эдакого Пеэтера маленького (персонаж сказки эстонского писателя Юхана Кундера — прим. ред.). Например, процентная ставка по жилищным кредитам в Эстонии находится на уровне 5,7 процента, в то время как в Швеции она находится на границе 4 процентов. Руководство Swedbank объясняет это различиями в структуре договоров: в Швеции банк может менять процентную маржу, в то время как в Эстонии она в большинстве своем зафикисирована на 25 лет.

Европейская Комиссия в своих принципах развития подчеркивала необходимость универсализации банковских условий на европейских рынках, но жизнь показывает, что на практике до этого еще далеко.

Если посмотреть на доходы банков по интрессам, то можно увидеть, что они резко выросли в результате повышения процентной ставки Банком Эстонии, в то время как расходы по интрессам выросли лишь незначительно. Все это подтверждает окончательный вывод Банка Эстонии о том, что банки работают очень прибыльно, при этом они не склонны перекладывать на клиентов рост прибыли от повышения процентной ставки регулятором. Таким образом, сделанные четыре года назад предупреждения о пагубных последствиях 14-процентного подоходного налога для банков не оправдались.

Банковский сектор играет в кровеносной системе экономики специальную роль. В то же время есть признаки того, что банки пытаются злоупотребить такой своей ролью. При налогообложении нужно найти правильную точку баланса.

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