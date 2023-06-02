Ева Пунш ⟩ Бойтесь неквалифицированной работы, иначе останетесь без будущего

Честно скажу, что с большим воодушевлением восприняла новость о том, как новое правительство планирует сделать образование обязательным до 18 лет. Нет, конечно, речь не идет о том, что все ученики в обязательном порядке следуют на гимназическую ступень. Гимназия – шаг для тех, кто планирует поступление в университеты. Так что главный удар на себя примут профучилища, пишет публицист Ева Пунш. Будут ли они готовы?
На самом деле, и в настоящий момент в системе профобучения существует несколько вариантов: обучение для выпускников 9-х классов, обучение для выпускников 12-х классов, без требования к базовому образованию.
База 9 классов предполагает трехлетний цикл с включением обязательной школьной программы, помимо профпредметов учеников ждет математика, физика, история, география, химия, иностранные языки и так далее. Возможен вариант получения не только документа о профессиональной квалификации, но и полного среднего образования. Интересно, что некоторая часть предметов адаптирована именно к будущей специальности. То есть программа по химии для поваров, и программа химии же для сварщиков – отличаются. Общие предметы превращаются в «спецпредметы», это касается и иностранных языков, нарабатывается «профессиональная лексика».
Вариант обучения для людей с полным школьным (гимназическим) образованием это, как правило, цикл на один год или полтора года. Общих предметов нет, только специальность.
Такой же вариант и для специальностей «без требования к базовому образованию», без общих предметов, обучение год-полтора. В таких случаях предполагаются специальности, не требующие сложного обучения. Ну, например, на повара надо учиться три года, на помощника повара достаточно одного года.
Чем мне очень нравится система обучения в эстонском профучилище, в процессе ученику предоставляется достаточно возможностей практики, как и на учебной базе, так и практика на стороннем производстве (это обязательная часть аттестации). Там нет варианта, что вот год ты учишь общие предметы, а потом приступаешь к «кухне» по специальности. Нет, ты сразу начинаешь учиться мастерству, а общие предметы как раз таки интегрируются в учебный модуль – в зависимости от выбранной специальности.
Понятно, что основная проблема – это дети «с особыми образовательными потребностями». Да, для большего вовлечения их в учебный процесс необходимы и специальные обучающие программы и достаточное количество опорных лиц, помогающих ученикам. Но как раз для таких детей очень важно овладеть хотя бы простой квалификацией, это дает им гораздо больше шансов, чем неквалифицированный труд.
Что же касается обычных детей, например, закончивших без особых успехов 9 класс, немногого уставших от учебы и уверенных, что они готовы работать по-взрослому. Согласно эстонскому законодательству, работа, разрешенная подросткам, должна быть: безопасной для здоровья, давать возможность получать образование, посильной, разрешенной законом, несложной.
Я спрашиваю у подростков: «Какие варианты работы вы предполагаете в 15 лет?»
Первый же ответ: «Кафе».
Ок, подработка в кафе в качестве официанта – отличный вариант – языки подкачать, помимо зарплаты еще и чаевые, график может быть удобным — не к 8:00, как в школу.
Отличный вариант, но с 18 лет. Потому что до 18 лет человек не может полноценно работать официантом в обычном кафе... Стоп-слово – алкоголь. До 18 лет вы не можете подавать алкоголь, убирать алкоголь, вообще, открывать шкаф с алкоголем. Ну да, есть варианты, безалкогольные кафе, наконец, McDonalds. Есть работа в кафе не официантом, но уборщиком, мойщиком посуды. Неквалифицированная работа возможна не только в кафе или ресторанах. Стройка, клининг, сезонная торговля, сезонные сельхозработы.
Но и на профессионального уборщика стоит выучиться, если эта специальность по душе. Любая работа требует особых знаний, например, выбор подходящей техники, уместность бытовой химии для различных материалов и поверхностей, есть много тонкостей и сложностей, которые можно постичь многолетним опытом, но можно сократить этот путь – обучением. Профессиональная уборка не только ценится дороже, но экономит силы и время для самого уборщика. Что уж говорить про профессиональных барменов и официантов, с их знаниями и опытом. Вчерашнему школьнику без какого-либо обучения трудно быть конкурентоспособным даже в тех специальностях, которые со стороны выглядят очень простыми.
Кстати, в эстонских профучилищах довольно разнообразный вариант специальностей – не только повара, маляры или сварщики, но и профессии – ИТ-специалиста, бухгалтера, косметолога, массажиста, гида, консультанта по здоровому питанию и даже музыканта.
О, я верю в подростков особых талантов. Например, в юных гениев программирования или дизайна. Которые и в 15 лет заявляют, что учиться им дальше нечему, они и так готовы выходить на рынок. Да, в Эстонии вы можете открыть FIE (частное предприятие), и не достигнув совершеннолетия. Это очень-очень круто, если у вас такое получится, вы будете зарабатывать своими талантами, знаниями, умениями, платить налоги, строить собственный бизнес. Но, увы, этот путь не всем по плечу.
Как бы это ни звучало пессимистично, но у людей, не имеющих квалификации, чаще всего впереди сложный путь неквалифицированной работы. Неквалифицированный работник редко получает больше минимальной зарплаты, и у него нет перспектив роста.
Эстония страна огромных возможностей для желающих учиться – от коротких курсов до полноценного образования. Даже если вы уже начали работать, оставив школу после 9 классов, всегда есть возможность вечернего обучения – в тех же профучилищах или в гимназиях для взрослых, помимо вечернего есть варианты нестационарного или сессионного обучения.
Да, конечно, требование обязательного обучения минимально до 18 лет или до получения профессии потребует значительных затрат в сфере образования, особенно сейчас в период перехода обучения на государственный язык. Но образованные люди, профессионалы – это и есть главный ресурс страны.