Первое видео с места аварии: еще один известный гонщик чуть не разбился насмерть на трассе

Хотя сейчас начинается ралли Сардиния – очередной этап чемпионата мира, стоит вернуться на три недели назад, на португальскую гонку.
Для португальского лидера общего зачета Эльфина Эванса соревнование началось сложно. Пытаясь выиграть время, он совершил ошибку и вылетел с трассы. Долгое время имелись только фотографии с места просишествия и ни одной видеозаписи. Однако снимки показывают, что авария была весьма серьезной.
Сейчас медиаканал Уэльса Ralïo+ опубликовал и видеозапись с бортовой камеры, на которой видно, что авария произошла на очень большой скорости. Эванс со своим штурманом Скоттом Мартином несколько раз перевернулся через крышу, после чего машина загорелась.
«Я чувствую себя хорошо.Разумеется, это была серьезная авария. Но я цел и все в порядке», - прокомментировал Эванс.
Журналист также спросил, из-за чего произошла авария и не страшно ли теперь выходить на трассу?
«Не особенно. Просто слишком быстро ехали. Слишком смело», - ответил гонщик.
🔟 mlynedd mewn car WRC!💥 Damwain Portiwgal— Ralïo+ (@RalioS4C) May 31, 2023
🇮🇹 Sialens Sardinia
We turn the clock back 10 years with @ElfynEvans and we take a look at THAT Portugal crash...#RallyItaliaSardegna #EE33 #WRC pic.twitter.com/N8QS8dEOXF