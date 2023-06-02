Первое видео с места аварии: еще один известный гонщик чуть не разбился насмерть на трассе

Для португальского лидера общего зачета Эльфина Эванса соревнование началось сложно. Пытаясь выиграть время, он совершил ошибку и вылетел с трассы. Долгое время имелись только фотографии с места просишествия и ни одной видеозаписи. Однако снимки показывают, что авария была весьма серьезной.

Сейчас медиаканал Уэльса Ralïo+ опубликовал и видеозапись с бортовой камеры, на которой видно, что авария произошла на очень большой скорости. Эванс со своим штурманом Скоттом Мартином несколько раз перевернулся через крышу, после чего машина загорелась.

«Я чувствую себя хорошо.Разумеется, это была серьезная авария. Но я цел и все в порядке», - прокомментировал Эванс.

Журналист также спросил, из-за чего произошла авария и не страшно ли теперь выходить на трассу?

«Не особенно. Просто слишком быстро ехали. Слишком смело», - ответил гонщик.