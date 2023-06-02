Глава стоматологической клиники получил условный срок за вождение в пьяном виде

Суд признал Каазика виновным в неоднократном управлении машиной в пьяном виде и наказал его лишением свободы сроком в 1 год и 2 месяца, при этом наказание заменяется 417 часами общественно полезных работ, которые Каазик должен выполнить в течение ближайших двух лет. Посольку Казазик в качестве подозреваемого в преступлении провел под стражей три дня, этот срок вычтен из вынесенного ему наказания. Сразу после вынесения решения суд освободил Каазика из-под стражи. В качестве дополнительного наказания мужчине на полгода запрещено управлять транспортным средством.

Согласно обвинению, 29 мая в 21.33 Каазик был пойман на острове Сааремаа за рулем машины в пьяном виде. Речь в его случае шла о втором подобном правонарушении. 21 января 2022 года суд наказал его за такое же правонарушение 6 месяцами условного заключения с испытательным сроком в один год. Четырьмя днями раньше полиция задержала Каазика за рулем машины в пьяном виде.