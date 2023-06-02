Таллинн выделяет субсидии на покупку велосипеда и шлема для школьников

Таллинн принимает ходатайства о получении субсидии «В школу на велосипеде». Единоразовая субсидия в размере до 100 евро предназначена для покупки велосипеда ребенку в возрасте 10–15 лет, который получил права велосипедиста в текущем или предыдущем году. Одновременно можно ходатайствовать о пособии на покупку велосипедного шлема в размере до 25 евро.
Ходатайствовать о городской поддержке для покупки велосипедного шлема следует одновременно с предоставлением ходатайства о пособии на покупку велосипеда; необходимо предъявить квитанцию о покупке. Пособие на покупку шлема могут получить и те, кому пособие на покупку велосипеда было выплачено в прошлом году. Для этого нужно предоставить дополнительное заявление о желании получить субсидию на покупку шлема в течение года с момента подачи ходатайства о получении поддержки для покупки велосипеда. На данный момент в общей сложности подано 324 заявления, выделено 305 пособий.
Целью создания субсидии «В школу на велосипеде» является увеличение доли передвигающихся на велосипеде детей, продвижение здорового образа жизни и безопасного движения. Также субсидия направлена на то, чтобы как можно больше детей получали права велосипедистов, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие навыки.
Подробная информация о субсидии находится ЗДЕСЬ.
Подробнее о получении прав велосипедиста можно узнать ЗДЕСЬ (на эстонском).