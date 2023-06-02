Таллинн выделяет субсидии на покупку велосипеда и шлема для школьников

Ходатайствовать о городской поддержке для покупки велосипедного шлема следует одновременно с предоставлением ходатайства о пособии на покупку велосипеда; необходимо предъявить квитанцию о покупке. Пособие на покупку шлема могут получить и те, кому пособие на покупку велосипеда было выплачено в прошлом году. Для этого нужно предоставить дополнительное заявление о желании получить субсидию на покупку шлема в течение года с момента подачи ходатайства о получении поддержки для покупки велосипеда. На данный момент в общей сложности подано 324 заявления, выделено 305 пособий.