ВИДЕО ⟩ Въехавший в столб грузовик обесточил десятки домохозяйств и скрылся

Линии были сорваны от дома культуры Лехтсе в сторону Янеда на протяжении примерно 400 метров. Всего затронуто шесть электрических столбов вместе с электрическими и коммуникационными кабелями.

На автовокзале на пересечении шоссе Рягавере и улицы Пикк грузовик снес один из деревянных столбов. Рядом была припаркована машина, которая, к счастью, не пострадала от падающего столба.

Восстановительные работы проводились на месте фирмой Arendus & Haldus OÜ. По словам бригадира Хейго Поста, подача электроэнергии была восстановлена ​​еще вчера, но один хутор оставался без электричества до сегодняшнего дня. «На хуторе никто не живет, но наши рабочие скоро и там восстановят электричество», – сказал Пост.

Так как на столбах также проложены кабели связи, их восстановление займет некоторое время. «Сегодня мы закончим наши электрические работы, но связисты все равно приедут, чтобы починить свои кабели. Грузовик сделал здесь серьезную разрушительную работу», – заявил бригадир.