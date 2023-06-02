ВИДЕО ⟩ Въехавший в столб грузовик обесточил десятки домохозяйств и скрылся

В четверг вечером в 18:37 в Лехтсе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На месте выяснилось, что проезжавший через населенный пункт большой грузовик запутался в кабелях ЛЭП и промчался, не останавливаясь. В пятницу утром электрики ремонтировали электролинии в поселке. Смотрите на видео, какие разрушения нанес грузовик, проезжая через населенный пункт.
Линии были сорваны от дома культуры Лехтсе в сторону Янеда на протяжении примерно 400 метров. Всего затронуто шесть электрических столбов вместе с электрическими и коммуникационными кабелями.
На автовокзале на пересечении шоссе Рягавере и улицы Пикк грузовик снес один из деревянных столбов. Рядом была припаркована машина, которая, к счастью, не пострадала от падающего столба.
Восстановительные работы проводились на месте фирмой Arendus & Haldus OÜ. По словам бригадира Хейго Поста, подача электроэнергии была восстановлена еще вчера, но один хутор оставался без электричества до сегодняшнего дня. «На хуторе никто не живет, но наши рабочие скоро и там восстановят электричество», – сказал Пост.
Так как на столбах также проложены кабели связи, их восстановление займет некоторое время. «Сегодня мы закончим наши электрические работы, но связисты все равно приедут, чтобы починить свои кабели. Грузовик сделал здесь серьезную разрушительную работу», – заявил бригадир.
Это также подтвердила в четверг вечером местная жительница, под окном которой разворачивалось событие. Женщина рассказала, что сидела у окна в комнате, когда услышала сильный хлопок и увидела, как мимо проезжает грузовик. По словам очевидицы, водитель грузовика сам, должно быть, понял, что въехал в линии, потому что, уезжая с места происшествия, резко нажал на газ. По словам местной жительницы, большая машина ехала из Янеда и двинулась через деревню в сторону Кяравете.
Согласно карте отключений электроэнергии, после аварии 33 домохозяйства в районе остались без электричества. Спасатели из Тапа также прибыли на место происшествия в четверг вечером и охраняли территорию до прибытия электриков.
Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что 1 июня в 18:37 они зарегистрировали аварию, причиной которой стал большой грузовик. «Наша бригада также незамедлительно получила информацию, и в 21:37 вечера того же дня электросеть была восстановлена временным решением. С одним клиентом отдельно было согласовано, что электроснабжение будет восстановлено сегодня, когда линию отремонтируют», – пояснила Рейланд.
«Поскольку это очень масштабные работы, они были начаты утром, и мы надеемся завершить их не позднее 20:30. На данный момент работы продолжаются, и мы пока не можем сказать о степени ущерба».
Неизвестно, что это был за грузовик и пойман ли водитель. Также неизвестно, почему водитель скрылся с места происшествия и мог ли он быть пьян. Представитель полиции Пирьо Нейссаар сообщил, что расследование обстоятельств инцидента все еще продолжается.