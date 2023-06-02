Вау! Смотрите горячую тренировку сестер-близняшек, готовящихся к участию в WWE

Близняшкам по 22 года, они являются выпускницами университета Майами. Стоит отметить, что у девушек 4,5 миллиона подписчиков в TikTok и более миллиона долларов дохода за прошлый год. Еще несколько лет назад о них никто не знал, но сейчас Ханна и Хейли Кавиндер сотрудничают с 31 крупным брендом, включая Crocs, Puma, Under Armour и Victoria's Secret.