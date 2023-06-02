Вау! Смотрите горячую тренировку сестер-близняшек, готовящихся к участию в WWE

Сестры-близняшки Ханна и Хейли Кавиндер дико популярны в Америке. Начинавшие как баскетболистки, они решили перейти подняться на новый уровень и перешли в World Wrestling Entertainment, Inc. — американский рестлинг-промоушн.
Близняшкам по 22 года, они являются выпускницами университета Майами. Стоит отметить, что у девушек 4,5 миллиона подписчиков в TikTok и более миллиона долларов дохода за прошлый год. Еще несколько лет назад о них никто не знал, но сейчас Ханна и Хейли Кавиндер сотрудничают с 31 крупным брендом, включая Crocs, Puma, Under Armour и Victoria's Secret.
Сейчас они решили перейти в WWA и начали серьезные тренировки в зале. Сестры поделились видео в своем совместном аккаунте в Instagram, у которого 244 000 подписчиков. В видео, озаглавленном «Утренние тренировки с сестрами», Ханна и Хейли продемонстрировали свои тренировки.