При выборе машины люди обычно имеют список критериев, которым транспортное средство должно отвечать. Кому-то важна практичность и экономичность, кому-то – динамика и звук двигателя. Есть и те, кто на первое место ставит дизайн. И если говорить о марке Honda, то довольно редко обладатели этих машин восхищаются внешним видом своих машин. Но новый H-RV, похоже, может изменить ситуацию.

Те обладатели Honda, с которыми мне удалось пообщаться, в первую очередь упоминали надежность, а где-то там в конце списка был дизайн. «Мне главное, чтобы она не была откровенной уродиной. Как, например, какой-нибудь Fiat Multipla или Pontiac Aztec, – говорит владелец 10-летней Honda Accord Стас. – Конечно, при выборе машины я обращал внимание на внешний вид, поэтому и выбрал Accord, а не скучные паркетники вроде CR-V или HR-V, которые 10 лет назад выглядели просто печально».