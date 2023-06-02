Лженаука проникла в эстонскую школу: мастер-классы от хакера подсознания и тантра-терапевта

«Вполне понятно, что лица, причастные к так называемым альтернативным подходам, которые были среди спикеров, выбранных гимназистами, вызывают вопросы у третьих лиц», – отметил он.

По словам директора, почти три четверти учеников приняли участие в семинарах и дали положительные отзывы. По его словам, отсутствовавших в этот день не отмечали, а вместо мастер-классов студенты могли заниматься и самостоятельными занятиями.

«Школа Кейла имеет большой и активный студенческий совет, который в течение учебного года организует мероприятия, обогащающие школьную жизнь, от балов до рок-вечеринок и модных показов, в которых организатор деятельности по интересам играет вспомогательную роль. День психического здоровья – это тоже мероприятие, инициированное учениками», – прокомментировал директор, добавив, что в команду организаторов дней психического здоровья вошли ученики 9-12 классов из ученического совета, которые также выбирали спикеров.

«Мероприятие стартовало потому, что опросы, проведенные как по всей стране, так и в школе, показали, что тема психического здоровья важна для учащихся, и учащиеся хотят получать обширную информацию по этой теме, как в теории, для чего работает платная группа поддержки, а также с точки зрения разных историй, которыми могут поделиться люди с разным опытом», – пояснил он.