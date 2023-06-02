Лженаука проникла в эстонскую школу: мастер-классы от хакера подсознания и тантра-терапевта

В рамках дня психического здоровья для работы с гимназистами школы Кейла среди прочих были приглашены специалисты по рэйки, гонгу и маятнику. По объяснению директора, выбор был сделан членами ученического совета, также у учеников была свобода в выборе мастерских и участии в целом.
Во второй половине дня психического здоровья, проведенного в последний день марта, гимназисты смогли принять участие в двух мастерских. Темы были на любой вкус, все с общей целью – поддержать психическое здоровье молодежи, рассказали в школе.
Мастерские проводили шестнадцать человек. Сфера деятельности почти половины приглашенных хотя бы отчасти являлась псевдонаукой: один гость занимается, например, энерготерапией и созданием энергетических образов, другой оздоровляет людей при помощи хрустальных звуковых чаш и гонгов.
Очень многие также называли себя терапевтами, будь то природные терапевты или тантра-терапевты. Семинары также проводились нейролингвистическим программистом, а также китайским целителем с сертификатом квантового прикосновения и вторым уровнем рэйки.
В глаза бросился и называющий себя хакером подсознания молодежный работник, который предлагает семинары стоимостью более 2000 евро.
«Можно надеяться, что сегодняшняя молодежь способна мыслить критически и может отличить науку о волшебной пыли от настоящей психологии, – заявило популяризирующее критическое мышление объединение Skeptik в социальных сетях. – Но все же – откуда берутся эти богини, целители, терапевты, энергетики, программисты, квантовые прикосновения, и почему им дают место?»
Директор школы Кейла Мартин Эовель также упомянул о критическом мышлении. По его словам, школа уверена, что целевая группа учеников, выбранных в качестве участников, то есть гимназистов, развила навыки критического мышления, чтобы различать научный подход, усвоенный в школе с экспертами, а также личный опыт тех, кто участвовал в мастерских.
«Вполне понятно, что лица, причастные к так называемым альтернативным подходам, которые были среди спикеров, выбранных гимназистами, вызывают вопросы у третьих лиц», – отметил он.
По словам директора, почти три четверти учеников приняли участие в семинарах и дали положительные отзывы. По его словам, отсутствовавших в этот день не отмечали, а вместо мастер-классов студенты могли заниматься и самостоятельными занятиями.
«Школа Кейла имеет большой и активный студенческий совет, который в течение учебного года организует мероприятия, обогащающие школьную жизнь, от балов до рок-вечеринок и модных показов, в которых организатор деятельности по интересам играет вспомогательную роль. День психического здоровья – это тоже мероприятие, инициированное учениками», – прокомментировал директор, добавив, что в команду организаторов дней психического здоровья вошли ученики 9-12 классов из ученического совета, которые также выбирали спикеров.
«Мероприятие стартовало потому, что опросы, проведенные как по всей стране, так и в школе, показали, что тема психического здоровья важна для учащихся, и учащиеся хотят получать обширную информацию по этой теме, как в теории, для чего работает платная группа поддержки, а также с точки зрения разных историй, которыми могут поделиться люди с разным опытом», – пояснил он.
Эовель добавил, что частью эффективных тренингов часто является обмен личными историями, и привел примеры тренингов по безопасности дорожного движения, на которые, например, приглашаются участники дорожно-транспортных происшествий. «В случае психического здоровья также уместно, если тренер поделится личным опытом, как самореализация посредством спорта поддерживает душевное равновесие и так далее», – добавил Эовель.