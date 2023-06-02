С эстонских дорог вытеснят самые вредные для окружающей среды грузовики

Согласно предложению министра климата, размер платы за пользование дорогами Эстонии для владельцев грузовиков будет зависеть от того, какой вред наносится тем или иным транспортным средством окружающей среде. Это делается для того, чтобы побудить использующие дороги Эстонии для проезда предприятия использовать более дружественный к окружающей среде транспорт.
«Для защиты климата необходимо сократить выбросы, и шоссейный транспорт играет в этом значительную роль. Наше предложение состоит в том, чтобы создать льготные условия для использования в Эстония грузовиков с низким уровнем выбросов CO2. Налог на грузовики и плата за использование дорог в Эстонии уже введены, а теперь размер платы начнет куда больше зависеть от того, насколько щадящим к окружающей среде оказывается транспорт, чтобы наименьший экологический след становился бы конкурентным преимуществом, а проезжающий через Эстонию транспорт был бы чище», - объяснил министр климата Кристен Михал.
В Эстонии уже сейчас нужно платить за пользование дорогами владельцам всех грузовиков, чьь масса превышает 3,5 тонны и которые проезжают по дорогам общественного пользования. Согласно запланированным изменениям, плата для более тяжелых и более сильно загрязняющих воздух грузовых автомобилей будет пропорционально большей, чем для грузовиков с меньшим количеством выбросов. Суточная плата за пользование эстонскими дорогами будет в дальнейшем варьироваться в диапазоне от 4 до 40 евро, а годовая - в диапазоне от 200 до 2000 евро. Величина будет зависеть от полной массы грузовика и прицепа, от класса грузовика по экологичеcкому стандарту Euro, а также от количества осей.
В течение первого года после принятия новых мер объем выбросов CO2 от грузовиков в Эстонии должен уменьшиться примерно на 2,41 килотонны. Согласно подготовленному законопроекту, использование повременной оплаты за пользование дорогами будет по-прежнему применяться ко всем грузовикам на основании их принадлежности к тому или иному классу по выбросам по стандарту Euro. Будут внесены изменения в штрафные единицы и меры для тех лиц, которые сами управляют грузовиками, не заплатив за пользование дорогами, позволяют это делать другим лицам, или же если они внесли плату в меньшем в сравнении с предусмотренным размере.
Проект направлен на круг согласования, в связи с чем в эстонское законодательство вносятся требования, вытекающие из директивы Европарламента и Совета Европы, касающейся налогообложения транспортных средств при использовании определенных инфраструктур.