С эстонских дорог вытеснят самые вредные для окружающей среды грузовики

«Для защиты климата необходимо сократить выбросы, и шоссейный транспорт играет в этом значительную роль. Наше предложение состоит в том, чтобы создать льготные условия для использования в Эстония грузовиков с низким уровнем выбросов CO2. Налог на грузовики и плата за использование дорог в Эстонии уже введены, а теперь размер платы начнет куда больше зависеть от того, насколько щадящим к окружающей среде оказывается транспорт, чтобы наименьший экологический след становился бы конкурентным преимуществом, а проезжающий через Эстонию транспорт был бы чище», - объяснил министр климата Кристен Михал.

В Эстонии уже сейчас нужно платить за пользование дорогами владельцам всех грузовиков, чьь масса превышает 3,5 тонны и которые проезжают по дорогам общественного пользования. Согласно запланированным изменениям, плата для более тяжелых и более сильно загрязняющих воздух грузовых автомобилей будет пропорционально большей, чем для грузовиков с меньшим количеством выбросов. Суточная плата за пользование эстонскими дорогами будет в дальнейшем варьироваться в диапазоне от 4 до 40 евро, а годовая - в диапазоне от 200 до 2000 евро. Величина будет зависеть от полной массы грузовика и прицепа, от класса грузовика по экологичеcкому стандарту Euro, а также от количества осей.

В течение первого года после принятия новых мер объем выбросов CO2 от грузовиков в Эстонии должен уменьшиться примерно на 2,41 килотонны. Согласно подготовленному законопроекту, использование повременной оплаты за пользование дорогами будет по-прежнему применяться ко всем грузовикам на основании их принадлежности к тому или иному классу по выбросам по стандарту Euro. Будут внесены изменения в штрафные единицы и меры для тех лиц, которые сами управляют грузовиками, не заплатив за пользование дорогами, позволяют это делать другим лицам, или же если они внесли плату в меньшем в сравнении с предусмотренным размере.