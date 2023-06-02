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Фото ⟩ В Украине появился плакат с обращением к Эстонии

rus.postimees.ee
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Плакат на эстонском языке на обочине дороги в Украине.
Плакат на эстонском языке на обочине дороги в Украине. Фото: Kaimo Kuusk

В Украине на обочине дороги разместили плакат с сине-черно-белым флагом. Так была выражена благодарность Эстонии за помощь, оказанную Украине в борьбе с российской агрессией.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск поделился фотографией плаката на эстонском языке в социальных сетях.

«В Украине, на обочине дороги. Я расстроган. Дякую вам шановні Українці! (Спасибо, уважаемые украинцы!)» - подписал посол фотографию.

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