Фото ⟩ В Украине появился плакат с обращением к Эстонии

В Украине на обочине дороги разместили плакат с сине-черно-белым флагом. Так была выражена благодарность Эстонии за помощь, оказанную Украине в борьбе с российской агрессией.
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск поделился фотографией плаката на эстонском языке в социальных сетях.
«В Украине, на обочине дороги. Я расстроган. Дякую вам шановні Українці! (Спасибо, уважаемые украинцы!)» - подписал посол фотографию.
Ukrainas, maanteeservas. Ma sulan. Дякую вам шановні Українці! 🇪🇪🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/QqWU13sm3O— Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) June 2, 2023