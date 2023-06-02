Галерея ⟩ В Таллинне проходит парад ретро-автобусов

По словам исполнительного директора автовокзала Айрики Аруксааре,

тема фестиваля сформировалась благодаря желанию подчеркнуть давно использовавшийся в Эстонии бренд автобусов.

«Самые старые автобусы на фестивале – Volvo B14 Autokor, произведенный в Швеции в 1938 году, и ЗИС 127, произведенный в России и эксплуатировавшийся в Эстонии. Находящийся в Таллинне ЗИС является единственным в своем доме – автобус находится в рабочем состоянии и отреставрирован в своем оригинальном виде», – отметила Аруксаар.

Первые транспортные средства этой марки прибыли в Эстонию из Венгрии в 1956 году и стали обслуживать линии в окрестностях Таллинна. Через некоторое время появились автобусы Ikarus Lux bussid, предназначенные для междугородных перевозок. Они до сих пор считаются автобусами с самым удачным дизайном в мире. Автобусы Ikarus ездили по дорогам Эстонии до середины 1990-х годов.

«Автобусы веками были лучшими средствами передвижения в Эстонии на дальние расстояния. На фестивале можно увидеть, на чем ездили наши бабушки и дедушки на танцы или из города в город», – сказала Аруксаар.