Полицейская сводка: вымогательство денег за личные фото, граждане Колумбии и России на границе

Мошенничество

1 июня в Тартуском уезде в полицию обратился 31-летний мужчина, ожидавший из-за рубежа посылку с заказанным им товаром. Он получил сообщение о том, что для получения товара ему нужно заплатить таможенный сбор, и ему прислали линк для оплаты. Потерпевший нажал на ссылку и ввел запрошенные данные, а вскоре обнаружил, что с его банковского счета было совершено несколько платежей на зарубежные счета. Причиненный мошенничеством ущерб составил 600 евро.

Вымогательство

1 июня полиция начала уголовное производство в связи с тем, что 20 мая 21-летний житель Кохилаской волости Раплаского уезда стал жертвой вымогательства. Он заплатил 500 евро неизвестному пользователю интернета, который в случае отказа заплатить ему эту сумму обещал опубликовать фотографии молодого человека и другую чувствительную для него информацию.

Кражи

1 июня в Тарту на улице Рюйтли были украдены мобильный телефон iPhone 11 и ИД-карта. Ущерб составил 580 евро.

Тоже в Тарту 1 июня с велосипедной парковки на Нарвском шоссе был украден пристегнутый замком велосипед Bottecchia 109. Ущерб составил 499 евро.

На улице Анне в Тарту был украден велосипед Scott. Ущерб составил 300 евро.

Насилие

1 июня полиция получила сообщение, что на улице Раквере в Нарве 51-летний мужчина ударил 55-летнего. На улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 53-летний мужчина ударил свою сожительницу и был задержан полицией. На улице 26 июня в Нарве 47-летний мужчина угрожал 36-летней женщине, в результате чего у нее возникли опасения за свою жизнь.

Попытки незаконного въезда в страну