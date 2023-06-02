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Многолетний глава полицейского спецназа ушел из полиции

Kuku Raadio
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Ханнес Перк получает из рук президента Алара Кариса государственную награду.
Ханнес Перк получает из рук президента Алара Кариса государственную награду. Фото: Madis Veltman / Postimees / Scanpix Baltics

Возглавлявший на протяжении долгого времени спецподразделение полиции K-komando Ханнес Перк сообщил о том, что на этой неделе покинул свой пост. Это означает и его уход из полиции.

Перк сказал в эфире передачи Krimiraadio, что дал знать руководству о желании уволиться еще год назад.

«Ни сила, ни дух еще не исчерпаны, но любому руководителю отводится какое-то время для работы, и становится очень заметным, когда это время подходит к концу. Я примерно два год назад почувствовал, что, по-видимому, этот момент настал и для меня, и год назад сообщил руководству, что ухожу».

Перк уточнил, что к настощему моменту ситуация достигла той стадии, когда он покидает свой пост и кто-то приходит на его место.

По словам Перка, в какой-то момент обязательно будет объявлено имя его преемника, но соответствующее решение будет принимать новый глава Центральной уголовной полиции. «Мое дело - дать совет, и если это его устроит, тогда и участвовать в принятии решения».

Перк добавил, что он не только покидает свою должность, но и уходит из эстонской полиции.

«Проработал в полиции 32 года, из них 28 лет - в K-komandо, при этом 9 лет руководил этим подразделением. Я пошел в полицию сразу после основной школы, так что я и не успел побыть нормальным человеком, и теперь я определенно хочу потратить какое-то время на то, чтобы попробовать, что значит быть не полицейским».

Перк не исключает, что когда-нибудь по какой-либо причине вернется в полицию, но сейчас он говорит, что, поскольку работа для него постоянно стояла на первом месте, то сильнее всего из-за этого страдала семья.

«Воспитанием наших троих детей занималась в действительности моя супруга, потому что период работы в K-komando вместил в себя и женитьбу, и рождение троих детей, так что вдруг вот сейчас у меня получится стать чуть лучшим мужем и чуть лучшим отцом».

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