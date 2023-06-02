ГАЛЕРЕЯ ⟩ Город талантов: туалет установили у подножия памятника Освободительной войне

Тартуское развлекательное заведение Naiiv, называющее себя культурным баром, сделало не очень культурный ход, установив на праздновании своего 10-летия туалет прямо у подножия памятника павшим в Эстонской освободительной войне.
В эти выходные Naiiv будет отмечать свой день рождения как в своем помещении, так и на соседнем бульваре Вабадузе. В центре этого же парка находится памятник Освободительной войне Калевипоэг, возле которого жители Тарту собирались на торжества по важным государственным праздникам и юбилеям.
В пятницу перед памятником была установлена сцена. Кроме того, прямо у подножия памятника появился сухой туалет. Является ли такое сочетание культурным и чтит ли память тех, кто боролся за свободу Эстонии?
Один из владельцев Naiiv Мартин Маате узнал о неподходящем расположении туалета от Tartu Postimees. «Я даже не знал об этом. Мы перенесем его оттуда. Артистам отдельный туалет не нужен», – сказал он.
Отвечающий за культуру вице-мэр Тарту Леммит Каплински выразил мнение, что такое расположение инфраструктуры предстоящей вечеринки возле исторического памятника неприемлемо. «На самом деле, все это расположение не годится. Они внесут изменения в соответствии с нашими инструкциями. Подобное мероприятие проводится там впервые, и они, наверное, не знали, как все учесть», – прокомментировал Каплински.
Калевипоэг – монумент в честь Освободительной войны
Расположенный в Тарту памятник Освободительной войне, созданный одним из самых известных скульпторов в истории Эстонии Амандусом Адамсоном, был открыт 17 сентября 1933 года.
Бронзовая скульптура на гранитном постаменте изображает опирающегося на меч Калевипоэга.
Памятник был демонтирован по решению оккупационных властей в 1950 году, но поскольку люди продолжали приносить к его месту цветы и свечи, в 1952 году там был установлен бюст писателя Фридриха Рейнгольда Крейцвальда.
22 июня 2003 года был открыт новый памятник, созданный скульптором Экке Вяли по старым фотографиям.