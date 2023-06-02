ГАЛЕРЕЯ ⟩ Город талантов: туалет установили у подножия памятника Освободительной войне

В эти выходные Naiiv будет отмечать свой день рождения как в своем помещении, так и на соседнем бульваре Вабадузе. В центре этого же парка находится памятник Освободительной войне Калевипоэг, возле которого жители Тарту собирались на торжества по важным государственным праздникам и юбилеям.

В пятницу перед памятником была установлена ​​сцена. Кроме того, прямо у подножия памятника появился сухой туалет. Является ли такое сочетание культурным и чтит ли память тех, кто боролся за свободу Эстонии?

Один из владельцев Naiiv Мартин Маате узнал о неподходящем расположении туалета от Tartu Postimees . «Я даже не знал об этом. Мы перенесем его оттуда. Артистам отдельный туалет не нужен», – сказал он.

Отвечающий за культуру вице-мэр Тарту Леммит Каплински выразил мнение, что такое расположение инфраструктуры предстоящей вечеринки возле исторического памятника неприемлемо. «На самом деле, все это расположение не годится. Они внесут изменения в соответствии с нашими инструкциями. Подобное мероприятие проводится там впервые, и они, наверное, не знали, как все учесть», – прокомментировал Каплински.

Калевипоэг – монумент в честь Освободительной войны

Фото: Tartu Linnamuuseum

Расположенный в Тарту памятник Освободительной войне, созданный одним из самых известных скульпторов в истории Эстонии Амандусом Адамсоном, был открыт 17 сентября 1933 года.

Бронзовая скульптура на гранитном постаменте изображает опирающегося на меч Калевипоэга.

Памятник был демонтирован по решению оккупационных властей в 1950 году, но поскольку люди продолжали приносить к его месту цветы и свечи, в 1952 году там был установлен бюст писателя Фридриха Рейнгольда Крейцвальда.

22 июня 2003 года был открыт новый памятник, созданный скульптором Экке Вяли по старым фотографиям.