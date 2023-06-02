Сегодня в полдень в украинском городе Овруч состоялось торжественное открытие детского сада, построенного и финансируемого эстонцами. На церемонии присутствовал весь город, а также украинские и эстонские СМИ. Пока министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») внимательно слушал речи и песни, некоторые матери уже искали своих детей, которые успели уйти играть на новые детские площадки.
РЕПОРТАЖ ⟩ «Это вселяет новую надежду»: в Украине торжественно открыли детский сад, который построила Эстония
«Где он может быть? Я уже все места обыскала», - сказала одна мама директору детского сада. Директор осмотрелась и указала на пятилетнего ребенка, играющего вдалеке: вот он!
После того как были подняты флаги Эстонии и Украины, свое музыкальное выступление начала воспитательница детского сада Лена. Ее песня о героях войны была настолько бодрой, что министр иностранных дел Цахкна даже начал пританцовывать. В то же время неугомонные дети открыли для себя игровые площадки, горки и другие развлечения нового детского сада.
Беспокойство матерей
Мать двоих детей Наталья присутствовала на открытии детского сада, куда ее 4-летняя дочь Злата и 5-летний сын Денис начнут ходить. «Немного страшно думать, что я не смогу быть с ними все время», - переживала Наталья, но добавила, что, к счастью, детский сад выглядит прекрасно, и дети смогут общаться со сверстниками.
Трехлетний Кирило, по словам его матери Иры, мало общается с другими детьми, но с нетерпением ждет возможности приехать в детский сад на своей игрушечной машине Mercedes. «Конечно, мы хотели бы быть с ним больше, но здесь он сможет увидеть что-то хорошее и доброе, пообщаться с другими и научиться дисциплине», - сказала она.
Все воспитатели очень рады началу работы в новом детском саду. «Такого детского сада нет во всей Украине, даже в Киеве», - говорят они.
Цахкна сдерживает слезы
Затем Маргус Цахкна произнес приветственное слово. Каждые два предложения его речи переводят на украинский язык. Министр говорит, что удалось построить будущее для Украины и показать, что Путин нас не сломит.
«Эмоции были очень сильными и неоднозначными: с одной стороны, было очень радостно делать что-то подобное вместе и для детей, но было очень трудно сдержать слезы, когда маленькие дети пели для нас, - сказал Цахкна Postimees. - Ведь мы знаем, что более 19 000 детей были похищены из Украины и вывезены в Россию - и это происходит в XXI веке. У всех нас есть дети, и трудно сдерживать эти эмоции».
Детский сад в Овруче окружен разбомбленными домами. Не видно ни цветов, ни деревьев. Есть только обломки. «Это надежда, которую мы должны дать всем этим людям. Невероятно, насколько храбры украинцы», - сказал Цахкна.
Сегодня важный день и для жителей Эстонии, особенно для всех тех, кто пожертвовал Украине и видит, что каждый евро пошел на дело. «Мы должны гордиться собой: мы были первыми, кто оказал помощь Украине», - подчеркнул он.
«Наш пример вдохновил другие страны, не только в Европе, но и во всем мире. Нас спрашивают, как происходит процесс и как реализовать такие крупные проекты в Украине. Поэтому сегодня символический день, который также передаст эти знания другим странам», - добавил Цахкна.