«Конец дискриминации»: посольства западных стран выступили с заявлением об ЛГБТ-параде в Таллинне

«Права человека принадлежат всем, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности или самовыражения. Соблюдение этих основных принципов обязывает государства защищать всех людей от насилия и дискриминации и обеспечивать им равные права и возможности», - сказано в общей декларации.

Также посольства указали, что права человека принадлежат всем, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности или самовыражения. Соблюдение этих основных принципов обязывает государства защищать всех людей от насилия и дискриминации и обеспечивать им равные права и возможности.

«Все мы должны продолжать работать вместе, чтобы создать среду инклюзивности и равенства, свободную от дискриминации, в которой полностью гарантируются все права человека», - заявили посольства и добавили, что во всех странах по-прежнему есть темы, над которыми нужно продолжать работать.

«Благодарим вас за важную работу ЛГБТКИ+ сообществ в странах Балтии, а также работу всех тех, в правительстве и общественном секторе, кто стремится обеспечить права человека для ЛГБТКИ+ людей и положить конец дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения или половым признакам», - заключили посольства.

Baltic Pride 2023 стартует уже на следующей неделе

В этом году для проведения фестиваля ЛГБТ-культуры и самого гей-парада выбрана первая неделя июня. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут в эстонской столице с 6 по 11 июня. Главное радужное шествие в Старом городе запланировано на 10-е число. А торжественное открытие недели гей-мероприятий состоится в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, где пройдет первый большой концерт. Открытие фестиваля поддерживают Fotografiska и Департамент социального страхования.

Baltic Pride 2023, с девизом «Один за всех и все за равенство», пройдет в этом году под знаменем солидарности и интерсекциональности, что означает следующее: ЛГБТ+ сообщество не будет одиноким на прайде.