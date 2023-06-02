«Конец дискриминации»: посольства западных стран выступили с заявлением об ЛГБТ-параде в Таллинне

Сегодня посольства 22 стран опубликовали общую декларацию в поддержку Baltic Pride 2023, который стартует уже 6 июня в Таллинне.
«Права человека принадлежат всем, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности или самовыражения. Соблюдение этих основных принципов обязывает государства защищать всех людей от насилия и дискриминации и обеспечивать им равные права и возможности», - сказано в общей декларации.
Также посольства указали, что права человека принадлежат всем, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности или самовыражения. Соблюдение этих основных принципов обязывает государства защищать всех людей от насилия и дискриминации и обеспечивать им равные права и возможности.
«Все мы должны продолжать работать вместе, чтобы создать среду инклюзивности и равенства, свободную от дискриминации, в которой полностью гарантируются все права человека», - заявили посольства и добавили, что во всех странах по-прежнему есть темы, над которыми нужно продолжать работать.
«Благодарим вас за важную работу ЛГБТКИ+ сообществ в странах Балтии, а также работу всех тех, в правительстве и общественном секторе, кто стремится обеспечить права человека для ЛГБТКИ+ людей и положить конец дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения или половым признакам», - заключили посольства.
Общую декларацию подписали посольства Австрии, Австралии, Бельгии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Израиля, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании Соединенных Штатов Америки, а также Европейская комиссия.
Baltic Pride 2023 стартует уже на следующей неделе
В этом году для проведения фестиваля ЛГБТ-культуры и самого гей-парада выбрана первая неделя июня. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут в эстонской столице с 6 по 11 июня. Главное радужное шествие в Старом городе запланировано на 10-е число. А торжественное открытие недели гей-мероприятий состоится в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, где пройдет первый большой концерт. Открытие фестиваля поддерживают Fotografiska и Департамент социального страхования.
Baltic Pride 2023, с девизом «Один за всех и все за равенство», пройдет в этом году под знаменем солидарности и интерсекциональности, что означает следующее: ЛГБТ+ сообщество не будет одиноким на прайде.