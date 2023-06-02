Суд отклонил жалобу противников полигона Нурсипалу

22 мая НКО Meie Nursipalu обратилась в Таллиннский административный суд с жалобой, в которой требовалось принудить государство инициировать специальную планировку. НКО также просила предоставить первичную правовую защиту, в рамках которой прекратились бы все действия по расширению полигона Нурсипалу.

Подавшие жалобу НКО Meie Nursipalu и 19 других частных и юридических лиц добивались от суда, чтобы он обязал правительство инициировать государственную специальную планировку для выяснения подходящего местонахождения для полигона Сил обороны.