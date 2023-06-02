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Суд отклонил жалобу противников полигона Нурсипалу

BNS
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Фото: Arved Breidaks

Таллиннский административный суд в пятницу отклонил жалобу НКО Meie Nursipalu и не удовлетворил просьбу о предоставлении первичной правовой защиты.

22 мая НКО Meie Nursipalu обратилась в Таллиннский административный суд с жалобой, в которой требовалось принудить государство инициировать специальную планировку. НКО также просила предоставить первичную правовую защиту, в рамках которой прекратились бы все действия по расширению полигона Нурсипалу.

Подавшие жалобу НКО Meie Nursipalu и 19 других частных и юридических лиц добивались от суда, чтобы он обязал правительство инициировать государственную специальную планировку для выяснения подходящего местонахождения для полигона Сил обороны.

Постановление суда не вступило в силу и может быть оспорено через Таллиннский окружной суд в течение 15 дней.

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