Суд отклонил жалобу противников полигона Нурсипалу

Таллиннский административный суд в пятницу отклонил жалобу НКО Meie Nursipalu и не удовлетворил просьбу о предоставлении первичной правовой защиты.
22 мая НКО Meie Nursipalu обратилась в Таллиннский административный суд с жалобой, в которой требовалось принудить государство инициировать специальную планировку. НКО также просила предоставить первичную правовую защиту, в рамках которой прекратились бы все действия по расширению полигона Нурсипалу.
Подавшие жалобу НКО Meie Nursipalu и 19 других частных и юридических лиц добивались от суда, чтобы он обязал правительство инициировать государственную специальную планировку для выяснения подходящего местонахождения для полигона Сил обороны.
Постановление суда не вступило в силу и может быть оспорено через Таллиннский окружной суд в течение 15 дней.