Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 июня: вести с фронтов, преображение Ратушной площади и день рождения Limon.ee, за кулисами Cirque du Soleil, как заинтерсовать детей наукой
Сегодня в выпуске:
- Объявит ли Россиия в ближайшее время новую мобилизацию, в чем была цель атак дронов на Подмосковье и рейдов на территории приграничных областей? Оперативную сводку разведывательного центра сил обороны изучал наш корреспондент
- Новости по стране: получат ли коммерческие банки льготы по налогообложению, сколько специалистов потребуется в случае принятия решения о строительстве атомной электростанции и маленькое чудо в таллиннском роддоме
- Грядут масштабные праздничные выходные. Дни Старого города, уникальный парк в центре столицы и день рождения самого популярного развлекательного портала Лимон.ее
- В Эстонию вновь приехал легендарный Cirque du Soleil. Наша съемочная группа узнавала, как знаменитая труппа готовится к выступлениями, что скрывается в множестве фургонов с оборудованием и какие сюрпризы ожидают зрителей на этот раз.
- Сообщения из-за рубежа: что произошло с президентом США Джо Байденом, зачем в Новой Зеландии авиапассажиров попросят встать на весы и как жители Японии смогут получить бесплатную еду в случае землетрясения
- "Три поросенка" рассказали детям о науке. Как объединить веселое представление и популяризацию научных знаний, в День защиты детей выясняла наша корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 июня.