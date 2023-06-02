«Новости в 7» за 2 июня: вести с фронтов, преображение Ратушной площади и день рождения Limon.ee, за кулисами Cirque du Soleil, как заинтерсовать детей наукой

Сегодня в выпуске:

- Объявит ли Россиия в ближайшее время новую мобилизацию, в чем была цель атак дронов на Подмосковье и рейдов на территории приграничных областей? Оперативную сводку разведывательного центра сил обороны изучал наш корреспондент

- Новости по стране: получат ли коммерческие банки льготы по налогообложению, сколько специалистов потребуется в случае принятия решения о строительстве атомной электростанции и маленькое чудо в таллиннском роддоме

- Грядут масштабные праздничные выходные. Дни Старого города, уникальный парк в центре столицы и день рождения самого популярного развлекательного портала Лимон.ее

- В Эстонию вновь приехал легендарный Cirque du Soleil. Наша съемочная группа узнавала, как знаменитая труппа готовится к выступлениями, что скрывается в множестве фургонов с оборудованием и какие сюрпризы ожидают зрителей на этот раз.

- Сообщения из-за рубежа: что произошло с президентом США Джо Байденом, зачем в Новой Зеландии авиапассажиров попросят встать на весы и как жители Японии смогут получить бесплатную еду в случае землетрясения

- "Три поросенка" рассказали детям о науке. Как объединить веселое представление и популяризацию научных знаний, в День защиты детей выясняла наша корреспондент