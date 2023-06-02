Жители Таллинна страдают от шума: недавно отремонтированные трамвайные рельсы снова демонтированы

Для семьи Ирьи это уже второй случай за полгода, когда рядом с их домом проводятся масштабные дорожные работы. Она заметила демонтаж рельс, когда началось строительство новой трамвайной линии. «В первые же дни сняли все, что отремонтировали осенью», - говорит Ирья.
В результате семье пришлось заново пережить ужасы осени - дом трясется, везде пыль, а путь к входной двери напоминает лабиринт. «Это ощущается физически, дом вибрирует. Когда ведутся земляные или демонтажные работы, дом трясется так сильно, что цветы в комнатах заметно колышутся», - говорит Ирья, которая живет на первом этаже многоквартирного дома.