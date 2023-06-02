Жители Таллинна страдают от шума: недавно отремонтированные трамвайные рельсы снова демонтированы

Семья Ирьи, живущая в центре города, прошлой осенью несколько недель не могла уснуть из-за того, что по ночам рядом с их многоквартирным домом меняли трамвайные рельсы. Однако этой весной Ирью ждал неприятный сюрприз - рельсы, которые установили еще осенью, были снова демонтированы.