Год назад Россия начала стремительно сокращать поставки газа в Европу. Кто в итоге пострадал от этого больше?

Впрочем, есть в продлении сделки интерес и для Украины. В случае непродления контракта страна может лишиться выгодных для нее поставок газа по «виртуальному реверсу».

Пока стороны не делали никаких заявлений, из которых можно было бы делать конкретные выводы об их планах относительно будущего транспортировки газа через Украину.

Раз экспорт так сильно обвалился - значит, и добыча тоже резко упала?

Да, потеря рынка сбыта для «Газпрома» ожидаемо привела к падению добычи газа, которая по итогам 2022 года снизилась на 20 процентов - до 413 миллиардов кубометров. По данным Oxford Institute for Energy Studies, основное бремя снижения производства взял на себя Надым-Пур-Тазовский регион добычи и его крупнейшие месторождения: Заполярное, Уренгойское и Бованенковское. В 2023-м, вероятно, сильно сократится и добыча на месторождении Бованенково, которое было основным ресурсом, питающим «Северный поток», - в отсутствие основного маршрута сбыта.

Пока общее снижение добычи «Газпрома», по расчетам газеты «Коммерсант», остается на стабильном уровне: по итогам января - апреля показатель упал на 18 процентов год к году, до 151 миллиарда кубометров.

А что «Газпром» делает с газом, оставшимся без покупателя?