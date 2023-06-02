Добровольный отказ российских властей от доли «Газпрома» на европейском газовом рынке год назад стал шоком и для самой компании, и для ее покупателей в Европе. И хотя последствия для обеих сторон оказались не так критичны, как ожидалось, ни России, ни Евросоюзу пока не удалось (и вряд ли удастся в ближайшие годы) найти адекватную замену друг другу, пишет Meduza.
Год назад Россия начала стремительно сокращать поставки газа в Европу. Кто в итоге пострадал от этого больше?
Россия начала постепенно снижать трубопроводный экспорт газа в Европу еще в 2021 году, перестав заполнять европейские подземные газовые хранилища (ПХГ) привычными для западных партнеров темпами. Параллельно «Газпром» сокращал объемы, продаваемые на срочном рынке через свою Электронную торговую платформу, полностью остановив продажи в октябре 2021-го. После февраля 2022 года Россия ввела для западных стран схему оплаты газа за рубли, что остановило поставки газа по нескольким долгосрочным контрактам. В мае 2022-го Россия полностью прекратила экспорт по газопроводу «Ямал - Европа», чуть позже Украина остановила транзит по одному из двух маршрутов прокачки российского газа через территорию страны, а в сентябре 2022-го были взорваны три из четырех ниток «Северных потоков».
В итоге у российского трубопроводного газа остались и пока сохраняются два пути в Европу: все еще через Украину (станцию Суджа на границе с Курской областью) и Турцию («Турецкий» и «Голубой поток»).
Насколько сильно обвалился экспорт «Газпрома»
За год с небольшим «Газпром» потерял свой крупнейший рынок сбыта. В 2022 году экспорт газа в дальнее зарубежье снизился почти вдвое, до 100,9 миллиарда. 2023-й будет еще сложнее: в первом квартале года, по расчетам «Медузы», «Газпром» экспортировал в Европу и Турцию только 11 миллиардов кубометров - на 71 процентов меньше первого квартала 2022 года.
На это есть объективные причины: действие большей части долгосрочных контрактов европейских покупателей с «Газпромом» было приостановлено уже после введения схемы «газ за рубли», некоторые договоры (например, с Болгарией и Нидерландами) истекли в прошлом году. Сейчас у «Газпрома» в Европе через Украину и Турцию продолжают покупать газ австрийская OMV, словацкая SPP, венгерская MVM, сербская Srbijagas, греческие DEPA, Mytilineos and PPC, Makpetrol из Северной Македонии и Energoinvest из Боснии и Герцеговины.
В итоге доля российского газа на европейском рынке снизилась с довоенных 40–45 до 10 процентов. Примерно половина этой доли приходится на трубопроводный газ, перспективы которого на европейском рынке вряд ли улучшатся в 2023 году, считает научный сотрудник Джейк Шарплс из Oxford Institute for Energy Studies. Другие 5 процентов занимает российский сжиженный природный газ (СПГ), будущее которого пока под меньшей угрозой, отметил эксперт в беседе с «Медузой»:
Запуск первой очереди завода «Арктик СПГ-2», который ожидается в конце 2023 года, может добавить на европейский рынок еще два миллиона тонн СПГ в год, которые законтрактовали Repsol и Vitol. С другой стороны, в Евросоюзе уже звучат предложения разрешить странам ограничивать регазификацию российского СПГ на своих терминалах, а правительства Испании и Нидерландов уже попросили компании, работающие в этих странах, не продлевать контракты на поставку СПГ с Россией. Это не приведет к резкой остановке поставок российского СПГ, но может иметь долгосрочные последствия.
Что будет с экспортом «Газпрома» дальше?
Будущее трубопроводных поставок газа во многом зависит от того, будет ли продлен транзитный контракт «Газпрома» с украинским «Нафтогазом». Действующий, в рамках которого российский газ в объеме примерно 38 миллионов кубометров в сутки даже посреди войны продолжает поступать через территорию Украины в Европу, истекает в декабре 2024 года.
По иронии судьбы в продлении контракта сильнее всего заинтересован именно «Газпром» - чуть ли не впервые за сложную историю газовых отношений в треугольнике Россия - ЕС - Украина. Европейский экспорт компании упадет еще на 50 процентов от текущего уровня, если транзит будет остановлен.
Впрочем, есть в продлении сделки интерес и для Украины. В случае непродления контракта страна может лишиться выгодных для нее поставок газа по «виртуальному реверсу».
Пока стороны не делали никаких заявлений, из которых можно было бы делать конкретные выводы об их планах относительно будущего транспортировки газа через Украину.
Раз экспорт так сильно обвалился - значит, и добыча тоже резко упала?
Да, потеря рынка сбыта для «Газпрома» ожидаемо привела к падению добычи газа, которая по итогам 2022 года снизилась на 20 процентов - до 413 миллиардов кубометров. По данным Oxford Institute for Energy Studies, основное бремя снижения производства взял на себя Надым-Пур-Тазовский регион добычи и его крупнейшие месторождения: Заполярное, Уренгойское и Бованенковское. В 2023-м, вероятно, сильно сократится и добыча на месторождении Бованенково, которое было основным ресурсом, питающим «Северный поток», - в отсутствие основного маршрута сбыта.
Пока общее снижение добычи «Газпрома», по расчетам газеты «Коммерсант», остается на стабильном уровне: по итогам января - апреля показатель упал на 18 процентов год к году, до 151 миллиарда кубометров.
А что «Газпром» делает с газом, оставшимся без покупателя?
Все просто - пытается продать его другим покупателям. Мощности по добыче у такого гиганта, как «Газпром», не могут простаивать бесконечно и неизбежно ставят перед компанией вопрос о поиске новых рынков сбыта. Холодная зима в России частично снизила его срочность: резкое снижение температуры в начале января 2023 года вызвало скачок в потреблении газа и привело к рекордно высокому расходованию газа, хранящегося в ПХГ внутри страны.
На мороз надежда и в следующем году: «Газпром» увеличивает мощности ПХГ в России, Беларуси и Армении и строит новые газохранилища в Тульской, Курганской и Пензенской областях, а также республиках Мордовия и Татарстан, сообщала корпоративная газета «Газпром ПХГ» в марте.
Но эти действия - лишь косметический ремонт в доме, который нуждается в замене фундамента. Поэтому в компании обсуждают три основных направления, которые должны заменить трубопроводному газу европейский рынок в долгосрочной перспективе:
- наращивание поставок в Китай по новой трубе «Сила Сибири - 2»;
- создание газового хаба в Турции;
- значительный рост потребления газа на внутреннем рынке.
Рассмотрим каждое из этих направлений подробнее.
Китай
Действующие контракты «Газпрома» с Китаем предполагают увеличение экспортных объемов с 15,5 миллиарда кубометров в 2022 году до 48 миллиардов к 2025-му (до 38 миллиардов по «Силе Сибири» и 10 миллиардов по «дальневосточному маршруту»).
Проект трубопровода «Сила Сибири - 2» через Монголию в Китай предусматривает прокачку еще 50 миллиардов кубометров в год. Однако переговоры по началу строительства затягиваются, а Монголия, пока в них не участвующая, ждет своего часа, чтобы добиться выгодных для себя условий.
Даже в случае успеха переговоров, по мнению экспертов, газопровод в Китай не сможет стать полноценной заменой европейскому экспорту в силу своей более низкой рентабельности. При продаже газа в Европу Россия получала при среднем уровне цен около 20–30 миллиардов долларов годовой ренты сверх обычного уровня дохода от производства газа. В случае «Силы Сибири - 2», по оценке нефтегазового эксперта Сергея Вакуленко, этот показатель составит от 2,5 миллиарда до 4,3 миллиарда долларов в год.
Турция
Еще одна из стратегических идей «Газпрома» предполагает продажу российского газа на газовом хабе в Турции, что позволило бы увеличить экспортные поставки по «Турецкому» и «Голубому потоку» в Европу. Сейчас оба газопровода используются примерно на 65 процентов от общей проектной мощности, что оставляет теоретическую возможность для прокачки дополнительных 17,5 миллиарда кубометров в год.
Однако этот газ неизбежно упрется в инфраструктурные ограничения уже на территории Европы: свободные мощности в болгарской трубе, которая соединяет Турцию с европейским рынком, составляют не более шести миллиардов кубометров в год.
Россия
На внутреннем рынке, в России, доступный газ может подстегнуть спрос в газоемких отраслях, например производстве азотных удобрений, пишут исследователи Oxford Institute for Energy Studies. Кроме того, высвободившиеся мощности по добыче упрощают для «Газпрома» задачу покрытия пикового спроса при его резком скачке в зимние морозные месяцы. Наконец, холдинг может начать более активную борьбу с «Новатэком» и «Роснефтью» за крупных потребителей внутри страны - первые такие попытки можно наблюдать уже сейчас.
Насколько упали доходы «Газпрома» из-за разрыва с Европой?
Несмотря на сокращение экспортных поставок, рекордные цены на газ в Европе в 2022 году позволили «Газпрому» получить и рекордную выручку - 11,7 триллиона рублей против 10,2 триллиона в 2021-м (следует из данных отчетности, которые «Газпром» раскрыл на прошлой неделе).
Но не меньше впечатляет и показатель упущенной выручки, которую могла получить компания, если бы продавала в Европу прежние объемы газа: аналитики Oxford Institute for Energy Studies оценивают его в 24 миллиарда долларов (то есть в сумму около двух триллионов рублей). А размер упущенной выручки в первом квартале 2023 года уже и вовсе превосходит реальную выручку, полученную за этот период от экспортной деятельности монополии, сказал «Медузе» источник, близкий к «Газпрому».
Одна из ключевых проблем заключается в том, что у «Газпрома» мало времени для устранения слабых мест в экспортной стратегии - два, максимум три года, оценили эксперты Oxford Institute for Energy Studies:
Если решение [по наращиванию доходов за счет альтернативных европейскому сбыту источников] не будет найдено, риски крайне негативного сценария для экспортных доходов станут слишком очевидными, что потенциально может привести к девальвации рубля и повышению внутренних цен на газ для увеличения налоговых отчислений.
Что после разрыва с РФ происходит с европейским газовым рынком
Резкое сокращение поставок российского газа в 2022 году стало тяжелым ударом для Европы, с последствиями которого ей придется справляться еще не один осенне-зимний сезон. Тем не менее сейчас ситуация на европейском энергорынке кажется крайне благоприятной: цены на биржевых торгах газом 25 мая упали ниже 25 евро за мегаватт-час - до уровня, которого на рынке не видели с октября 2021 года.
Почему снижаются цены?
Сразу несколько факторов помогли Европе справиться с энергокризисом 2022/2023: теплая зима, резкое сокращение спроса на газ из-за высоких цен, рост поставок как СПГ, так и трубопроводного газа, в первую очередь из Норвегии и Алжира. К началу зимы 2022 года Европе удалось по максимуму заполнить газохранилища, в том числе благодаря тому, что большую часть года Россия все-таки продолжала поставлять газ. А теплая зима и необычно низкие отборы из ПХГ привели к тому, что Европа закончила первый квартал 2023 года с рекордными запасами - 58,5 миллиарда кубометров, почти в два раза выше показателя предыдущего года.
Спрос на газ в Европе в 2022 году рухнул на рекордные 13 процентов и продолжает оставаться низким, несмотря на падение цен. Кроме промышленных потребителей, значительно сократили использование газа домохозяйства. Люди стали позже включать отопление и снижать температуру на термостатах на 1–2 градуса, что сэкономило Европе 10–15 миллиардов кубометров газа, почти 30 процентов от общего сокращения спроса в 2022-м.
Так рыночные механизмы бросают энергорынок стран Евросоюза из одной крайности в другую: теперь европейским энергокомпаниям нужно ломать голову не над вопросом, где взять газ, а над тем, куда распределить его излишки.
Куда может уйти «лишний» газ?
Закачка газа в европейские ПХГ продолжает ускоряться и в мае достигла уровня 312 миллионов кубометров в сутки. При такой скорости хранилища могут быть полностью заполнены уже к 27 августа, оценивает Джейк Шарплс из Oxford Institute for Energy Studies:
Если ситуация будет складываться так, что свободные мощности по хранению газа в Европе закончатся раньше конца лета, цены на срочном рынке, скорее всего, упадут. Это будет стимулировать восстановление спроса и перенаправление партий СПГ на другие рынки. Цены на оптовом рынке могут упасть ниже уровней цен по долгосрочным контрактам, что заставит покупателей минимизировать контрактные отборы и увеличить закупки на хабах. Это может привести к сокращению трубопроводного импорта.
Одним из вариантов сбыта излишков газа, который рассматривают европейские компании, может стать его закачка в украинские хранилища, где свободны мощности на 10 миллиардов кубометров. Однако, очевидно, у трейдеров возникают вопросы к безопасности хранения газа и гарантиях его отбора в случае форс-мажора. «Я ожидаю, что европейские трейдеры начнут закачивать газ в украинские хранилища только после того, как европейские ПХГ будут близки к заполнению, - говорит Шарплс. - Несмотря на стимулы, предлагаемые украинскими операторами в части льготных условий по закачке и отбору газа из ПХГ, дополнительная плата за прокачку газа через западную границу Украины делает хранилища в Австрии, Чехии и Венгрии более привлекательными, если вы планируете поставлять газ на эти рынки зимой».
Это значит, что энергокризис в Европе миновал?
Нет, баланс на рынке остается крайне хрупким. Структурный дефицит предложения газа в Европе будет сохраняться примерно до 2026 года, когда на рынок выйдут новые объемы СПГ с заводов в США и Катаре, а также трубопроводного газа из Азербайджана.
Это значит, что вплоть до осенне-зимнего сезона 2025/2026 любая холодная зима может привести к опустошению запасов в хранилищах и создать угрозу европейской энергобезопасности. Более того, не только погода может стать источником проблем: значительный рост спроса на СПГ в Азии, резкое восстановление потребления в самой Европе, сокращение трубопроводных поставок, в том числе тех, которые сейчас продолжают поступать из России, - все это потенциально может привести к новому витку газового кризиса.