Рабочий российского оборонного предприятия воткнул себе нож в горло. Что там происходит?

По словам Алексея, в отношении председателя профсоюза Иванова постоянно шли репрессии со стороны руководства. Тех, кто работал с ним в одной бригаде и, что еще хуже, вступил в профсоюз, тоже недолюбливали. Пока начальник бригады Иванов был в отпуске, его подчиненных переместили на другие участки в цехе. Оторвали от привычной работы и обрубщика Павла М., хотя нареканий со стороны бригадира к нему не было. Он годами выполнял определенные действия с помощью пневмомашины: это физически сложная работа.

- Павел был не на окладе, а на сдельной оплате, - продолжает коллега пострадавшего рабочего, - поэтому не тратил время зря, всегда стремился сделать максимум, чтобы заработать. Но когда годами работаешь на одном участке, тяжело перестроиться на другую деталь. У нас детали в цехе, они большие, то есть габаритные. Те, которые он обрабатывал, весят каждая по 500 килограммов. Его переместили на другой участок - тоже обрубщиков, но там другая специфика обработки. Его никто не обучил, даже не показали, что именно он должен делать.

Коллеги Павла М. сходятся во мнении, что плохое отношение к ним было именно из-за бригадира Иванова и деятельности «Солидарности». В бригаде было десять человек, и она считалась лучшей и по производительности, и по соблюдению правил безопасности.

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