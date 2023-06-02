Фото ⟩ Тяжелое ДТП на железнодорожном переезде: поезд столкнулся с грузовиком

По предварительной информации полиции, водитель грузовика Citroen проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.

37-летний мужчина, управлявший фургоном, и его пассажир были доставлены в больницу. Пассажиры поезда и машинист не пострадали.

«Поврежденный в результате аварии поезд не может продолжать движение и пассажиры будут доставлены в пункт назначения на автобусах. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте или позвонив на бесплатную линию железнодорожной информации по номеру 616 0245», - сообщили в компании.