Фото ⟩ Тяжелое ДТП на железнодорожном переезде: поезд столкнулся с грузовиком

Сегодня вечером в 20:17 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в деревне Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа. По данным Virumaa Teataja, столкнулись пассажирский поезд Elron и грузовик.
На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.
Поезд Elron следовал из Нарвы в Таллинн.
По предварительной информации полиции, водитель грузовика Citroen проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.
37-летний мужчина, управлявший фургоном, и его пассажир были доставлены в больницу. Пассажиры поезда и машинист не пострадали.
Водитель грузовика был трезвым и имеет водительские права.
«Поврежденный в результате аварии поезд не может продолжать движение и пассажиры будут доставлены в пункт назначения на автобусах. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте или позвонив на бесплатную линию железнодорожной информации по номеру 616 0245», - сообщили в компании.