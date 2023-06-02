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Фото ⟩ Тяжелое ДТП на железнодорожном переезде: поезд столкнулся с грузовиком

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Кевин Вольтер
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Сегодня вечером в 20:17 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в деревне Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа. По данным Virumaa Teataja, столкнулись пассажирский поезд Elron и грузовик.

На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.

Поезд Elron следовал из Нарвы в Таллинн. 

По предварительной информации полиции, водитель грузовика Citroen проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде и выехал перед пассажирским поездом, в результате чего произошло столкновение.

37-летний мужчина, управлявший фургоном, и его пассажир были доставлены в больницу. Пассажиры поезда и машинист не пострадали.

Водитель грузовика был трезвым и имеет водительские права.

«Поврежденный в результате аварии поезд не может продолжать движение и пассажиры будут доставлены в пункт назначения на автобусах. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте или позвонив на бесплатную линию железнодорожной информации по номеру 616 0245», - сообщили в компании.

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