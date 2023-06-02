Тяжелое ДТП на железнодорожном переезде: поезд столкнулся с фурой

На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

«Поврежденный в результате аварии поезд не может продолжать движение и пассажиры будут доставлены в пункт назначения на автобусах. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте или позвонив на бесплатную линию железнодорожной информации по номеру 616 0245», - сообщили в компании.