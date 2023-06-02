Тяжелое ДТП на железнодорожном переезде: поезд столкнулся с фурой

Сегодня вечером в 20:17 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в деревне Виру-Кабала в Ляэне-Вирумаа. По данным Virumaa Teataja, столкнулись пассажирский поезд Elron и грузовик с полуприцепом.
На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
Поезд Elron следовал из Нарвы в Таллинн.
«Поврежденный в результате аварии поезд не может продолжать движение и пассажиры будут доставлены в пункт назначения на автобусах. Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте или позвонив на бесплатную линию железнодорожной информации по номеру 616 0245», - сообщили в компании.
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