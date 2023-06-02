Глава МИД Цахкна в Украине: вы должны быть в НАТО

Цахкна заверил Кулебу, что Эстония продолжает всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

«Мы поддерживаем Украину политически, экономически и в военном плане, обеспечиваем необходимую гуманитарную помощь и приступили к восстановлению поврежденного за время войны, фокусируясь на гражданских объектах и инфраструктуре, - сказал Цахкна. - Открытый сегодня детский сад в Житомире стал первым шагом по началу восстановления Украины и я надеюсь, что другие страны последуют примеру Эстонии».

Цахкна также подчеркнул, что Эстония поддерживает Украину на пути в ЕС и НАТО. «Цель Эстонии - на саммите в Вильнюсе дать Украине четкий план действий по вступлению в НАТО и подтвердить политику открытых дверей альянса», - сказал министр. Он добавил, что в Европе не должно быть серых зон и что единственная гарантия безопасности - это членство в НАТО. «Опаснее всего быть соседом России и ждать членства в НАТО», - подчеркнул Цахкна.

Министры также обсудили создание международного специального трибунала по преступлению агрессии для привлечения к ответственности российского руководства. Они также обсудили важность санкций и внедрение новых санкций.