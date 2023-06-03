Фото и видео ⟩ Пассажирка Elron о тяжелом ДТП: было ощущение, что поезд разломится пополам

В пятницу, 2 июня, вечером около 20.15 в Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде на станции «Кабала» перед пассажирским поездом Elron выехал фургон. Водителя и пассажира фургона доставили в больницу. Пассажиры поезда не пострадали, но сам поезд не смог продолжить путь.
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В место назначения пассажиров доставили автобусы, которые прибыли в Кабала примерно через час после аварии.