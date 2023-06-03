Фото и видео ⟩ Пассажирка Elron о тяжелом ДТП: было ощущение, что поезд разломится пополам

В место назначения пассажиров доставили автобусы, которые прибыли в Кабала примерно через час после аварии.

Как рассказала находившаяся на месте аварии журналистка Virumaa Teataja Мерли Раудла, поезд шел со стороны Нарвы, а фургон, видимо, - со стороны деревни Пылула. «В любом случае, по словам спасателей, больше всего пострадала задняя правая часть фургона. Это была халатность со стороны водителя, ведь видимость здесь очень хорошая», - сказала она.