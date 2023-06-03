Кит-шпион у берегов Швеции: секретное оружие Путина?

- Ольга, как вы думаете, он сбежал или его выпустили? Что произошло?

- Сбежал! (Смеется) Если ведутся тренировки с животным на выполнение каких-то работ, понятное дело, что сначала проводятся тренировки в вольерах. Но когда животное считается достаточно обученным и дисциплинированным, когда тренеры думают, что нет риска побега или такой риск не велик, то его выпускают на открытую воду и проводят тренировки уже там. И вероятно, это произошло, когда с ним начали работать на открытой воде - в какой-то момент он передумал возвращаться. И собственно говоря, поплыл туда, куда ему захотелось.

- Какой может быть его судьба? Он же долгое время был в неволе, скорее всего, с раннего возраста. Как ему живется в открытом море?

- Он много лет он провел в неволе, с людьми, но в Норвегии его видят уже не первый год. А теперь в Швеции. Очевидно, что он адаптировался. Сначала, когда первый раз его встретили, были сомнения, что он сможет это сделать. Вблизи нет никаких популяций белухи, то есть шансов встретиться с сородичами у него практически нет.